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بثنائية.. النصر يهزم الاتفاق ويستمر في المركز الثاني

في ختام الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان

تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، وجاء الاتفاق سادسًا بسبع عشرة نقطة.

كاد خوانكا يحرز هدف التقدم للاتفاق عند الدقيقة الـ22 بعد تلقيه تمريرة من هزازي؛ ليسددها قريبة، تصدى لها الحارس وليد عبدالله.

وفي الدقيقة الـ32 تمكن حوليانو من تحقيق هدف التقدم للنصر إثر عكسية من أحمد موسى، أكملها بقدمه داخل المرمى.

وفي الدقيقة الـ68 أضاف نور الدين مرابط الهدف النصراوي الثاني إثر تمريرة عالية من الفريدي؛ ليسكنها مرابط في الناحية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة الـ82 قلص سعيد الربيعي النتيجة للاتفاق إثر كرة عرضية، حولها برأسه، سكنت شباك وليد عبدالله.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بثنائية.. النصر يهزم الاتفاق ويستمر في المركز الثاني
سبق

تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، وجاء الاتفاق سادسًا بسبع عشرة نقطة.

كاد خوانكا يحرز هدف التقدم للاتفاق عند الدقيقة الـ22 بعد تلقيه تمريرة من هزازي؛ ليسددها قريبة، تصدى لها الحارس وليد عبدالله.

وفي الدقيقة الـ32 تمكن حوليانو من تحقيق هدف التقدم للنصر إثر عكسية من أحمد موسى، أكملها بقدمه داخل المرمى.

وفي الدقيقة الـ68 أضاف نور الدين مرابط الهدف النصراوي الثاني إثر تمريرة عالية من الفريدي؛ ليسكنها مرابط في الناحية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة الـ82 قلص سعيد الربيعي النتيجة للاتفاق إثر كرة عرضية، حولها برأسه، سكنت شباك وليد عبدالله.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
10:20 PM

بثنائية.. النصر يهزم الاتفاق ويستمر في المركز الثاني

في ختام الجولة التاسعة من دوري الأمير محمد بن سلمان

A A A
عبدالعزيز السلمي - الرياض
22
2,695

تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الاتفاق بنتيجة 2-1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، وجاء الاتفاق سادسًا بسبع عشرة نقطة.

كاد خوانكا يحرز هدف التقدم للاتفاق عند الدقيقة الـ22 بعد تلقيه تمريرة من هزازي؛ ليسددها قريبة، تصدى لها الحارس وليد عبدالله.

وفي الدقيقة الـ32 تمكن حوليانو من تحقيق هدف التقدم للنصر إثر عكسية من أحمد موسى، أكملها بقدمه داخل المرمى.

وفي الدقيقة الـ68 أضاف نور الدين مرابط الهدف النصراوي الثاني إثر تمريرة عالية من الفريدي؛ ليسكنها مرابط في الناحية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة الـ82 قلص سعيد الربيعي النتيجة للاتفاق إثر كرة عرضية، حولها برأسه، سكنت شباك وليد عبدالله.

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