النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية تضطر مصدري القمح الألمان لإيجاد أسواق جديدة

أعطت إشارات تفيد بأنها على وشك فتح المجال أمام روسيا

أفاد اتحاد للشركات التعاونية الزراعية الألمانية بأن مصدري القمح الألمان يسعون لدخول أسواق جديدة بما في ذلك الصين والمكسيك وإندونيسيا، بعد إشارات إلى أن السعودية صارت على وشك فتح أسواقها للواردات من روسيا.

وكانت السعودية أكبر سوق لصادرات القمح الألمانية في السنوات القليلة الماضية، لكن الشركات الألمانية ستواجه منافسة أشد بعدما أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية الخميس الماضي أنها ستخفف مواصفاتها بشأن جودة واردات القمح ابتداء من العطاء القادم.

وينظر إلى تلك الخطوة على أنها ستفتح الباب أمام واردات من البحر الأسود وخصوصاً من روسيا.

وقال اتحاد "دي.آر.في" الألماني في بيان نقلاً عن "رويترز": فرص تصدير القمح الألماني إلى السعودية قد تتراجع في المستقبل.

وأضاف: يفاقم ذلك خطر تدفق المزيد من قمح منطقة البحر الأسود إلى الشرق الأوسط خلال الشهور المقبلة.

وأردف البيان: ألمانيا سيتعين عليها السعي لدخول أسواق قمح جديدة، وسنعمل بالاشتراك مع اتحادات أخرى معنية بصناعة الحبوب في ألمانيا للدخول إلى أسواق المكسيك والصين وإندونيسيا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية تضطر مصدري القمح الألمان لإيجاد أسواق جديدة
سبق

أفاد اتحاد للشركات التعاونية الزراعية الألمانية بأن مصدري القمح الألمان يسعون لدخول أسواق جديدة بما في ذلك الصين والمكسيك وإندونيسيا، بعد إشارات إلى أن السعودية صارت على وشك فتح أسواقها للواردات من روسيا.

وكانت السعودية أكبر سوق لصادرات القمح الألمانية في السنوات القليلة الماضية، لكن الشركات الألمانية ستواجه منافسة أشد بعدما أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية الخميس الماضي أنها ستخفف مواصفاتها بشأن جودة واردات القمح ابتداء من العطاء القادم.

وينظر إلى تلك الخطوة على أنها ستفتح الباب أمام واردات من البحر الأسود وخصوصاً من روسيا.

وقال اتحاد "دي.آر.في" الألماني في بيان نقلاً عن "رويترز": فرص تصدير القمح الألماني إلى السعودية قد تتراجع في المستقبل.

وأضاف: يفاقم ذلك خطر تدفق المزيد من قمح منطقة البحر الأسود إلى الشرق الأوسط خلال الشهور المقبلة.

وأردف البيان: ألمانيا سيتعين عليها السعي لدخول أسواق قمح جديدة، وسنعمل بالاشتراك مع اتحادات أخرى معنية بصناعة الحبوب في ألمانيا للدخول إلى أسواق المكسيك والصين وإندونيسيا.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
03:13 PM

السعودية تضطر مصدري القمح الألمان لإيجاد أسواق جديدة

أعطت إشارات تفيد بأنها على وشك فتح المجال أمام روسيا

A A A
محمد البقمي - الرياض
9
9,769

أفاد اتحاد للشركات التعاونية الزراعية الألمانية بأن مصدري القمح الألمان يسعون لدخول أسواق جديدة بما في ذلك الصين والمكسيك وإندونيسيا، بعد إشارات إلى أن السعودية صارت على وشك فتح أسواقها للواردات من روسيا.

وكانت السعودية أكبر سوق لصادرات القمح الألمانية في السنوات القليلة الماضية، لكن الشركات الألمانية ستواجه منافسة أشد بعدما أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية الخميس الماضي أنها ستخفف مواصفاتها بشأن جودة واردات القمح ابتداء من العطاء القادم.

وينظر إلى تلك الخطوة على أنها ستفتح الباب أمام واردات من البحر الأسود وخصوصاً من روسيا.

وقال اتحاد "دي.آر.في" الألماني في بيان نقلاً عن "رويترز": فرص تصدير القمح الألماني إلى السعودية قد تتراجع في المستقبل.

وأضاف: يفاقم ذلك خطر تدفق المزيد من قمح منطقة البحر الأسود إلى الشرق الأوسط خلال الشهور المقبلة.

وأردف البيان: ألمانيا سيتعين عليها السعي لدخول أسواق قمح جديدة، وسنعمل بالاشتراك مع اتحادات أخرى معنية بصناعة الحبوب في ألمانيا للدخول إلى أسواق المكسيك والصين وإندونيسيا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,862
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,790
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,773
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,890

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة