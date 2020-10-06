برشلونة ينفي: عثمان لم يتعرض للإصابة ويشارك في التدريبات

قالت مصادر موثوقة داخل إدارة برشلونة: إن الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لم يتعرض للإصابة كما أشيع، وهو الآن يشارك بصفة منتظمة في التدريبات، تحت قيادة المدرب رونالد كومان.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الثلاثاء: إن ديمبلي غاب عن تدريبات أمس الاثنين، بسبب بعض المتاعب البسيطة، لكنه عاد بقوة للمشاركة مع المجموعة.



ورفض الجناح الفرنسي الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف؛ لرغبته في النجاح والتألق مع برشلونة، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابات.