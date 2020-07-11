وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح صحفي اليوم: سُجلت 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 ، بينما تماثل للشفاء 34719 شخصًا .

إندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-11 أعلنت إندونيسيا تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19" ليصل إجمالي الإصابات إلى 74018 حالة . وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح صحفي اليوم: سُجلت 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 ، بينما تماثل للشفاء 34719 شخصًا .

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441 04:34 PM

إندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 حالة





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أعلنت إندونيسيا تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19" ليصل إجمالي الإصابات إلى 74018 حالة .

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح صحفي اليوم: سُجلت 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 ، بينما تماثل للشفاء 34719 شخصًا .