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"الصحة" تعلن تسجيل 2994 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 229480

إندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 حالة

أعلنت إندونيسيا تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19" ليصل إجمالي الإصابات إلى 74018 حالة .

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح صحفي اليوم: سُجلت 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 ، بينما تماثل للشفاء 34719 شخصًا .

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إندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت إندونيسيا تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19" ليصل إجمالي الإصابات إلى 74018 حالة .

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح صحفي اليوم: سُجلت 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 ، بينما تماثل للشفاء 34719 شخصًا .

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
04:34 PM

إندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جاكرتا
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أعلنت إندونيسيا تسجيل 1671 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19" ليصل إجمالي الإصابات إلى 74018 حالة .

وقال المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو في تصريح صحفي اليوم: سُجلت 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535 ، بينما تماثل للشفاء 34719 شخصًا .

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