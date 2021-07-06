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مؤسسة "سعي" ونادي "الشباب" توقعان اتفاقية تعاون لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة

تصحبها برامج ومبادرات مجتمعية نوعية للفئة المستهدفة

وقّعت مؤسسة "سعي الوقفية" لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية تعاون مع نادي الشباب السعودي بالرياض، في مقر النادي.

وقّع الاتفاقية من قِبل "سعي" رئيس مجلس الإدارة مرزوق العتيبي، ومن النادي الرئيس التنفيذي خليف الهويشان.

وقال "الهويشان": إن أحد أهداف النادي الاستراتيجية هي الشراكة مع الجهات الخدمية والمجتمعية، وأن يكون النادي ملتقى لجميع فئات المجتمع.

وعبّر رئيس مجلس إدارة سعي "مرزوق العتيبي" عن سعادته بهذه الشراكة المتميزة مع "نادي الشباب"، التي تهدف إلى التعاون المشترك في تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق المبادرات المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال مدير وحدة المسؤولية الاجتماعية في نادي الشباب راشد الشعلان: إن هذه الاتفاقية تصحبها برامج ومبادرات نوعية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستمر ودائم.

من جانبه قال أخصائي العلاقات العامة بـ"سعي" جابر اليامي: إن المؤسسة تُكرس جهودها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بجودة عالية، كما تحرص أن تكون ذات أثر في حياة كل شخص من ذوي الإعاقة، وتمكينهم بما تتطلبه احتياجات سوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤسسة "سعي" ونادي "الشباب" توقعان اتفاقية تعاون لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة
سبق

وقّعت مؤسسة "سعي الوقفية" لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية تعاون مع نادي الشباب السعودي بالرياض، في مقر النادي.

وقّع الاتفاقية من قِبل "سعي" رئيس مجلس الإدارة مرزوق العتيبي، ومن النادي الرئيس التنفيذي خليف الهويشان.

وقال "الهويشان": إن أحد أهداف النادي الاستراتيجية هي الشراكة مع الجهات الخدمية والمجتمعية، وأن يكون النادي ملتقى لجميع فئات المجتمع.

وعبّر رئيس مجلس إدارة سعي "مرزوق العتيبي" عن سعادته بهذه الشراكة المتميزة مع "نادي الشباب"، التي تهدف إلى التعاون المشترك في تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق المبادرات المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال مدير وحدة المسؤولية الاجتماعية في نادي الشباب راشد الشعلان: إن هذه الاتفاقية تصحبها برامج ومبادرات نوعية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستمر ودائم.

من جانبه قال أخصائي العلاقات العامة بـ"سعي" جابر اليامي: إن المؤسسة تُكرس جهودها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بجودة عالية، كما تحرص أن تكون ذات أثر في حياة كل شخص من ذوي الإعاقة، وتمكينهم بما تتطلبه احتياجات سوق العمل.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
05:57 PM

مؤسسة "سعي" ونادي "الشباب" توقعان اتفاقية تعاون لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة

تصحبها برامج ومبادرات مجتمعية نوعية للفئة المستهدفة

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عمر السبيعي - الرياض
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وقّعت مؤسسة "سعي الوقفية" لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، اتفاقية تعاون مع نادي الشباب السعودي بالرياض، في مقر النادي.

وقّع الاتفاقية من قِبل "سعي" رئيس مجلس الإدارة مرزوق العتيبي، ومن النادي الرئيس التنفيذي خليف الهويشان.

وقال "الهويشان": إن أحد أهداف النادي الاستراتيجية هي الشراكة مع الجهات الخدمية والمجتمعية، وأن يكون النادي ملتقى لجميع فئات المجتمع.

وعبّر رئيس مجلس إدارة سعي "مرزوق العتيبي" عن سعادته بهذه الشراكة المتميزة مع "نادي الشباب"، التي تهدف إلى التعاون المشترك في تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وخلق المبادرات المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال مدير وحدة المسؤولية الاجتماعية في نادي الشباب راشد الشعلان: إن هذه الاتفاقية تصحبها برامج ومبادرات نوعية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستمر ودائم.

من جانبه قال أخصائي العلاقات العامة بـ"سعي" جابر اليامي: إن المؤسسة تُكرس جهودها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بجودة عالية، كما تحرص أن تكون ذات أثر في حياة كل شخص من ذوي الإعاقة، وتمكينهم بما تتطلبه احتياجات سوق العمل.

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