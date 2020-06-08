"منشآت" تطلق فعاليات "أسبوع التكيف الاقتصادي" عن بُعد

يتضمن دورات تدريبية وورش عمل إدارية ومالية وتقنية متخصصة

أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" فعاليات "أسبوع التكيف الاقتصادي"، ضمن أنشطة مركز دعم المنشآت الافتراضي؛ بهدف إيجاد بيئة تساعد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال على التعامل مع جميع المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها، وتقديم الخدمات الداعمة، وفرص الأعمال المساندة لنمو ذلك القطاع، وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، ودعم رواد ورائدات الأعمال الطموحين.

ويتضمن أسبوع التكيف الاقتصادي الذي سيستمر حتى الخميس 11 يونيو 2020م: دورات تدريبية، وورش عمل إدارية ومالية وتقنية متخصصة لدعم المنشآت ورواد الأعمال خلال الأوضاع الراهنة، وذلك من خلال استقطاب المتخصصين في هذا المجال لمساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في التغلب على المصاعب، والوقاية من الأزمات، وتطوير نماذج عمل تساعدهم على استمرارية أعمالهم.

ويأتي تنظيم أسبوع التكيف الاقتصادي بعد أن نظمت "منشآت" سبعة أسابيع افتراضية ضمن سلسلة أسابيع تخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة والأزمات، موجهة دعوتها إلى رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في أسبوع التكيف الاقتصادي لتحقيق الفائدة، واكتساب الخبرات في تجاوز الأزمات عن طريق الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/ar/sscv.

يُذكر أن "منشآت" قدمت خلال سلسلة أسابيع مركز دعم المنشآت الافتراضي 83 دورة تدريبية و103 ورش عمل، استفاد منها 25 ألف مستفيد ومستفيدة؛ وذلك لمساعدة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال في مواجهة التحديات الراهنة. وتنوعت مواضيع البرامج التدريبية وورش العمل بين التحول إلى التجارة الإلكترونية، والتفكير التصميمي، وابتكار نماذج عمل لأسواق جديدة، والتخطيط الاستراتيجي لاستدامة الأعمال، إضافة إلى التفكير التصميمي، وابتكار نماذج عمل للأسواق الجديدة. وتضمنت أيضًا ورش عمل متخصصة في الجوانب القانونية، والتواصل الفعّال، وخفض التكاليف، وتحديد الأولويات خلال الأزمات.