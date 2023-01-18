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"مرور المدينة" تطلق الحملة التوعوية "التزام وأمان"

لتعزيز السلامة وأنماط القيادة الآمنة

تطلق إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، غداً، حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية وأنماط القيادة الآمنة لدى مستخدمي الطريق في المنطقة، من خلال الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

تأتي هذه الحملة بناءً على توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، إذ تبلورت الرؤية لإطلاق الحملة التوعوية، تحت مسمى "التزام وأمان"، لمدة أسبوعين.

وتستهدف الحملة التوعوية جميع أطياف المجتمع من خلال بث متطلبات السلامة المرورية، وتفعيل مبدأ القدوة الحسنة لمستخدمي الطريق والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وفق خطة مشتركة تنفذها جميع الجهات ذات العلاقة، وبما يكفل -بإذن الله- نجاحها والاستفادة من تطبيق وتنفيذ الحملات التوعوية، والتي سيتم إدراجها ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، لوقاية أنفسنا وأهلينا ومنسوبينا ومستخدمي الطريق من هاجس الحوادث المرورية.

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"مرور المدينة" تطلق الحملة التوعوية "التزام وأمان"
سبق

تطلق إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، غداً، حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية وأنماط القيادة الآمنة لدى مستخدمي الطريق في المنطقة، من خلال الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

تأتي هذه الحملة بناءً على توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، إذ تبلورت الرؤية لإطلاق الحملة التوعوية، تحت مسمى "التزام وأمان"، لمدة أسبوعين.

وتستهدف الحملة التوعوية جميع أطياف المجتمع من خلال بث متطلبات السلامة المرورية، وتفعيل مبدأ القدوة الحسنة لمستخدمي الطريق والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وفق خطة مشتركة تنفذها جميع الجهات ذات العلاقة، وبما يكفل -بإذن الله- نجاحها والاستفادة من تطبيق وتنفيذ الحملات التوعوية، والتي سيتم إدراجها ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، لوقاية أنفسنا وأهلينا ومنسوبينا ومستخدمي الطريق من هاجس الحوادث المرورية.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
06:04 PM

"مرور المدينة" تطلق الحملة التوعوية "التزام وأمان"

لتعزيز السلامة وأنماط القيادة الآمنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تطلق إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، غداً، حملة توعوية لتعزيز السلامة المرورية وأنماط القيادة الآمنة لدى مستخدمي الطريق في المنطقة، من خلال الالتزام بالأنظمة والتعليمات.

تأتي هذه الحملة بناءً على توجيهات أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، إذ تبلورت الرؤية لإطلاق الحملة التوعوية، تحت مسمى "التزام وأمان"، لمدة أسبوعين.

وتستهدف الحملة التوعوية جميع أطياف المجتمع من خلال بث متطلبات السلامة المرورية، وتفعيل مبدأ القدوة الحسنة لمستخدمي الطريق والعمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق أفضل النتائج المرجوة وفق خطة مشتركة تنفذها جميع الجهات ذات العلاقة، وبما يكفل -بإذن الله- نجاحها والاستفادة من تطبيق وتنفيذ الحملات التوعوية، والتي سيتم إدراجها ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة"، لوقاية أنفسنا وأهلينا ومنسوبينا ومستخدمي الطريق من هاجس الحوادث المرورية.

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