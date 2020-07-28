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"قطان" يجري اتصالات هاتفية بمسؤولي الخارجية في 7 دول إفريقية

لاستعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه البلدان وسبل تطويرها

أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف اليمني.

كما أجرى "قطان" اتصالات هاتفية، بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غينيا بيساو سوزي كارلا باربوسا، ووزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي في جمهورية غانا شيرلي ايوكور بوتشوي.

وأجرى "قطان" اتصالاً هاتفياً، اليوم، أيضاً بوزيرة العلاقات والتعاون الدولي في جمهورية جنوب إفريقيا غريس ناليدي باندور، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا فينسنت بيروتا.

كما أجرى "قطان"، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية في جمهورية مدغشقر تاهيندرازاناريفيلو جاكوبا اوليفا.

واتصل الوزير "قطان"، هاتفياً، اليوم، بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية بتسوانا يونيتي داو.

وشهدت جميع هذه الاتصالات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه البلدان وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قطان" يجري اتصالات هاتفية بمسؤولي الخارجية في 7 دول إفريقية
سبق

أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف اليمني.

كما أجرى "قطان" اتصالات هاتفية، بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غينيا بيساو سوزي كارلا باربوسا، ووزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي في جمهورية غانا شيرلي ايوكور بوتشوي.

وأجرى "قطان" اتصالاً هاتفياً، اليوم، أيضاً بوزيرة العلاقات والتعاون الدولي في جمهورية جنوب إفريقيا غريس ناليدي باندور، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا فينسنت بيروتا.

كما أجرى "قطان"، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية في جمهورية مدغشقر تاهيندرازاناريفيلو جاكوبا اوليفا.

واتصل الوزير "قطان"، هاتفياً، اليوم، بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية بتسوانا يونيتي داو.

وشهدت جميع هذه الاتصالات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه البلدان وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
03:25 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
05:27 PM

"قطان" يجري اتصالات هاتفية بمسؤولي الخارجية في 7 دول إفريقية

لاستعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه البلدان وسبل تطويرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية القمر المتحدة محمد الأمين صيف اليمني.

كما أجرى "قطان" اتصالات هاتفية، بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية غينيا بيساو سوزي كارلا باربوسا، ووزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي في جمهورية غانا شيرلي ايوكور بوتشوي.

وأجرى "قطان" اتصالاً هاتفياً، اليوم، أيضاً بوزيرة العلاقات والتعاون الدولي في جمهورية جنوب إفريقيا غريس ناليدي باندور، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية رواندا فينسنت بيروتا.

كما أجرى "قطان"، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الخارجية في جمهورية مدغشقر تاهيندرازاناريفيلو جاكوبا اوليفا.

واتصل الوزير "قطان"، هاتفياً، اليوم، بوزيرة الشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية بتسوانا يونيتي داو.

وشهدت جميع هذه الاتصالات استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وهذه البلدان وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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