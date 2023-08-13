"التقاعد": أكثر من نصف مليون زيارة لبوابة الخِدْمات الإلكترونية خلال يوليو

إنجاز 261 ألف خدمة إلكترونية.. منها إصدار 19 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية

أشادت المؤسسة العامة للتقاعد باعتماد العملاء المتزايد على بوابة الخِدمات الإلكترونية في تنفيذ جميع معاملاتهم وخدماتهم خلال شهر يوليو، الذي تضمن إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ بلغ مجموع زيارات البوابة الإلكترونية أكثر من نصف مليون زيارة، وأكثر من عشرة آلاف وخمسمائة تسجيل جديد في بوابة الخدمات الإلكترونية.

وفي إطار الخدمات الإلكترونية المقدمة، أعلنت المؤسسة عن إنجازها لأكثر من 261 ألف خدمة إلكترونية، منها إصدار أكثر من 19 ألف بطاقة تقاعدية إلكترونية، وأكثر من 85 ألف تعريف إلكتروني بالمعاش، فيما تم إنجاز أكثر من 17500 معاملة تقاعدية، وبلغ عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 9 آلاف تحميل.

واستقبلت "التقاعد" عبر مركز الاتصال الخاص بالعناية بالعملاء خلال الفترة ذاتها أكثر من 42 ألف مكالمة، إضافة إلى ما يرد من رسائل وطلبات واستفسارات مستمرة عبر حساب العناية بالعملاء في تويتر.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد استأنفت بداية الأسبوع الجاري استقبال مراجعيها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك عبر مراكز الخدمة المنتشرة حول المملكة من خلال خدمة حجز موعد التابعة لخدمات التقاعد الإلكترونية، التي تُمكن المراجع من زيارة المؤسسة أو أحد مراكزها بالوقت المحدد مع تأكيدها على كفاية الخدمات الإلكترونية لتنفيذ جميع الخدمات والمعاملات بدلاً من تكبد عناء الزيارة.