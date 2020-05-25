متحدث "الصحة": الأسطح هي "وقود" انتشار "كورونا"

أكد ضرورة تنظيفها باستمرار لمنع انتقال الفيروس

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الأسطح تمثل "الوقود" لانتشار فيروس كورونا، داعيًا للمداومة على تنظيفها.

وقال "العبدالعالي" لقناة "الإخبارية": الأبحاث والدراسات العلمية ومن بينها عدد من الدراسات منشورة في المجلات والدوريات العلمية المحكمة الموثوقة توضح وجود الفيروس بسبب إفرازات الجسم ومن أهمها الإفرازات التنفسية، حيث يمكن رصده في البيئة المحيطة بالمرضى.

وأضاف: لا يمكن استبعاد أن هذه الأسطح قد تكون مجالاً لانتقال العدوى بالفيروس من شخص لآخر، وتشير بعض المراكز الوطنية والمختصة في الوقاية ومكافحة الأمراض إلى إمكانية انتقال العدوى بهذه الكيفية، مما يستلزم التقيد بشكل صارم بعملية تنظيف الأسطح وتنظيف اليدين باستمرار.

وأردف: إثبات انتقال العدوى من شخص لآخر بهذه الطريقة أو بطريقة مباشرة بالرذاذ أمر شديد الصعوبة، ولكن يبقى الحذر واجبًا عند التعامل مع مثل هذه المخاطر المستجدة.

وعن الأسطح العامة خارج المستشفيات أوضح "العبدالعالي" : هي بنفس الطريقة. وتابع: بالنسبة للأسطح العامة خارج المستشفيات فالأمر لن يختلف، حيث تكون الأسطح داخل المنشآت الصحية ذات مواصفات معينة وقابلية المسح أسهل ومقاومة للميكروبات، مما يعني أن البيئة خارج المستشفيات والمنشآت الصحية قد تكون في دورة التنظيف ونوعية الأسطح ليست بنفس المواصفات، والمريض بالمستشفى هو نفس المريض بالمنزل، وبالتالي فإن الخطر واحد.