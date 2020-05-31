سلطنة عُمان تسجّل وفاتَيْن بكورونا

ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 44 وفاة

سجّلت سلطنة عُمان، اليوم، وفاتَيْن جديدتين لمواطن ومقيم مصابين بمرض كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن المواطن يبلغ من العمر 44 عاماً، فيما يبلغ المقيم 72 عاماً، مبينةً أنه بذلك ترتفع حصيلة الوَفيَات بسبب الفيروس إلى 44 وفاة.