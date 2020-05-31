النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سلطنة عُمان تسجّل وفاتَيْن بكورونا

ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 44 وفاة

سجّلت سلطنة عُمان، اليوم، وفاتَيْن جديدتين لمواطن ومقيم مصابين بمرض كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن المواطن يبلغ من العمر 44 عاماً، فيما يبلغ المقيم 72 عاماً، مبينةً أنه بذلك ترتفع حصيلة الوَفيَات بسبب الفيروس إلى 44 وفاة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سلطنة عُمان تسجّل وفاتَيْن بكورونا
سبق

سجّلت سلطنة عُمان، اليوم، وفاتَيْن جديدتين لمواطن ومقيم مصابين بمرض كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن المواطن يبلغ من العمر 44 عاماً، فيما يبلغ المقيم 72 عاماً، مبينةً أنه بذلك ترتفع حصيلة الوَفيَات بسبب الفيروس إلى 44 وفاة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
11:53 AM

سلطنة عُمان تسجّل وفاتَيْن بكورونا

ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 44 وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
311

سجّلت سلطنة عُمان، اليوم، وفاتَيْن جديدتين لمواطن ومقيم مصابين بمرض كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن المواطن يبلغ من العمر 44 عاماً، فيما يبلغ المقيم 72 عاماً، مبينةً أنه بذلك ترتفع حصيلة الوَفيَات بسبب الفيروس إلى 44 وفاة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,659
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,993
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,973
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,747

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة