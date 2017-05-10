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وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن تعافي 58.7% من الحالات المصابة بكورونا

حددت 3 إجراءات للمواطنين للوصول لمنحنى أكثر تصاعدًا بحالات الشفاء

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة: إن هناك 3 إجراءات يجب على جميع المواطنين الفلسطينيين التعايش معها: ارتداء الكمامات، والقفازات، والتباعد الاجتماعي، من أجل الوصول إلى منحنى أكثر تصاعدًا بالتعافي من كورونا في فلسطين.

وأوضحت "كيلة" في تصريحات لها لليلة الماضية، أن ما نسبته 58.7% من الحالات المصابة في فلسطين قد تعافت؛ مما يشكل مؤشرًا إيجابيًّا من خلال هبوط المنحنى الوبائي؛ مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة التعافي لا يدعو إلى الطمأنينة؛ فلا تزال كورونا موجودة في فلسطين.

فيروس كورونا الجديد

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وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن تعافي 58.7% من الحالات المصابة بكورونا
سبق

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة: إن هناك 3 إجراءات يجب على جميع المواطنين الفلسطينيين التعايش معها: ارتداء الكمامات، والقفازات، والتباعد الاجتماعي، من أجل الوصول إلى منحنى أكثر تصاعدًا بالتعافي من كورونا في فلسطين.

وأوضحت "كيلة" في تصريحات لها لليلة الماضية، أن ما نسبته 58.7% من الحالات المصابة في فلسطين قد تعافت؛ مما يشكل مؤشرًا إيجابيًّا من خلال هبوط المنحنى الوبائي؛ مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة التعافي لا يدعو إلى الطمأنينة؛ فلا تزال كورونا موجودة في فلسطين.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
12:39 PM

وزيرة الصحة الفلسطينية تعلن تعافي 58.7% من الحالات المصابة بكورونا

حددت 3 إجراءات للمواطنين للوصول لمنحنى أكثر تصاعدًا بحالات الشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة: إن هناك 3 إجراءات يجب على جميع المواطنين الفلسطينيين التعايش معها: ارتداء الكمامات، والقفازات، والتباعد الاجتماعي، من أجل الوصول إلى منحنى أكثر تصاعدًا بالتعافي من كورونا في فلسطين.

وأوضحت "كيلة" في تصريحات لها لليلة الماضية، أن ما نسبته 58.7% من الحالات المصابة في فلسطين قد تعافت؛ مما يشكل مؤشرًا إيجابيًّا من خلال هبوط المنحنى الوبائي؛ مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة التعافي لا يدعو إلى الطمأنينة؛ فلا تزال كورونا موجودة في فلسطين.

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