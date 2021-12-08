غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفي مقدمة مودعيه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولي العهد يغادر العاصمة الإماراتية.. وفي مقدمة مودعيه ولي عهد أبوظبي
غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفي مقدمة مودعيه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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ولي العهد يغادر العاصمة الإماراتية.. وفي مقدمة مودعيه ولي عهد أبوظبيوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-08
08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
06:49 PM
اخر تعديل
08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
08:49 PM
ولي العهد يغادر العاصمة الإماراتية.. وفي مقدمة مودعيه ولي عهد أبوظبي
غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفي مقدمة مودعيه الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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