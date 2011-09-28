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أمير مكة يستقبل سفير بنجلاديش بالمملكة ويستعرض الموضوعات المشتركة

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل سفير جمهورية ‫بنجلاديش لدى المملكة د.محمد جاويد باتواري.

‏وخلال اللقاء جرى تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

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أمير مكة يستقبل سفير بنجلاديش بالمملكة ويستعرض الموضوعات المشتركة
سبق

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل سفير جمهورية ‫بنجلاديش لدى المملكة د.محمد جاويد باتواري.

‏وخلال اللقاء جرى تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
04:40 PM
اخر تعديل
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
05:58 PM

أمير مكة يستقبل سفير بنجلاديش بالمملكة ويستعرض الموضوعات المشتركة

جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
619

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل سفير جمهورية ‫بنجلاديش لدى المملكة د.محمد جاويد باتواري.

‏وخلال اللقاء جرى تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

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