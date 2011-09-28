استقبل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة د.محمد جاويد باتواري.
وخلال اللقاء جرى تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
أمير مكة يستقبل سفير بنجلاديش بالمملكة ويستعرض الموضوعات المشتركة
جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية
استقبل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة د.محمد جاويد باتواري.
وخلال اللقاء جرى تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
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أمير مكة يستقبل سفير بنجلاديش بالمملكة ويستعرض الموضوعات المشتركةهادي العصيمي سبق 2020-09-28
استقبل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة د.محمد جاويد باتواري.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
04:40 PM
اخر تعديل
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
05:58 PM
أمير مكة يستقبل سفير بنجلاديش بالمملكة ويستعرض الموضوعات المشتركة
جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية
استقبل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل سفير جمهورية بنجلاديش لدى المملكة د.محمد جاويد باتواري.
وخلال اللقاء جرى تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
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