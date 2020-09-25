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كورونا في 5 دول.. 5408 إصابات جديدة بالمكسيك و2153 بألمانيا و114 بكوريا الجنوبية و8 بالصين

البرازيل تسجّل 32817 إصابة إضافية و831 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إنها سجّلت 32817 إصابة بفيروس كورونا المستجد و831 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة، سجّلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و657702 إصابة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 139808، مشيرة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.

ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2153 ليصل إلى 280223 إجمالاً.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 15 حالة إلى 9443.. يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنّفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً.

المكسيك

أفادت بيانات من وزارة الصحة المكسيكية، بأن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 715457، الخميس، إضافة إلى 75439 حالة وفاة.

وسجّلت السلطات 5408 إصابات جديدة بالمرض و490 وفاة، الخميس، لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك 95 إصابة محلية بين الحالات الجديدة، مضيفة أن إجمالي الإصابات يرتفع بذلك إلى 23 ألفاً و455 إصابة.. كما سجّلت البلاد حالتَي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 395 شخصاً.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، أن البر الرئيس سجّل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة الـ 8 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حالياً 85322، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634 دون تغيير.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في 5 دول.. 5408 إصابات جديدة بالمكسيك و2153 بألمانيا و114 بكوريا الجنوبية و8 بالصين
سبق

قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إنها سجّلت 32817 إصابة بفيروس كورونا المستجد و831 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة، سجّلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و657702 إصابة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 139808، مشيرة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.

ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2153 ليصل إلى 280223 إجمالاً.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 15 حالة إلى 9443.. يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنّفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً.

المكسيك

أفادت بيانات من وزارة الصحة المكسيكية، بأن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 715457، الخميس، إضافة إلى 75439 حالة وفاة.

وسجّلت السلطات 5408 إصابات جديدة بالمرض و490 وفاة، الخميس، لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك 95 إصابة محلية بين الحالات الجديدة، مضيفة أن إجمالي الإصابات يرتفع بذلك إلى 23 ألفاً و455 إصابة.. كما سجّلت البلاد حالتَي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 395 شخصاً.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، أن البر الرئيس سجّل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة الـ 8 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حالياً 85322، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634 دون تغيير.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
01:12 PM

كورونا في 5 دول.. 5408 إصابات جديدة بالمكسيك و2153 بألمانيا و114 بكوريا الجنوبية و8 بالصين

البرازيل تسجّل 32817 إصابة إضافية و831 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، إنها سجّلت 32817 إصابة بفيروس كورونا المستجد و831 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة، سجّلت البرازيل حتى الآن، أربعة ملايين و657702 إصابة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 139808، مشيرة إلى تعافي أكثر من أربعة ملايين مريض بعد شفائهم.

ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2153 ليصل إلى 280223 إجمالاً.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع 15 حالة إلى 9443.. يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنّفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً.

المكسيك

أفادت بيانات من وزارة الصحة المكسيكية، بأن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 715457، الخميس، إضافة إلى 75439 حالة وفاة.

وسجّلت السلطات 5408 إصابات جديدة بالمرض و490 وفاة، الخميس، لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص.

كوريا الجنوبية

سجّلت كوريا الجنوبية 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك 95 إصابة محلية بين الحالات الجديدة، مضيفة أن إجمالي الإصابات يرتفع بذلك إلى 23 ألفاً و455 إصابة.. كما سجّلت البلاد حالتَي وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 395 شخصاً.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، أن البر الرئيس سجّل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة الـ 8 التي تم تسجيلها تعود لأشخاص قادمين من الخارج، وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حالياً 85322، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634 دون تغيير.

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