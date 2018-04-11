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بريطانيا تأسف لكوادرها الطبية على نقص معدات الوقاية من "كورونا"

"باتيل" أشارت إلى أن الطلب عليها أصبح استثنائيًّا

أعربت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اليوم السبت عن أسفها إذا كان العاملون الصحيون يشعرون بأن هناك إخفاقات في الحصول على معدات الوقاية الشخصية خلال قيامهم بمكافحة فيروس كورونا.

واشتكى أطباء وممرضون من أن هناك نقصًا في معدات الوقاية الشخصية للعاملين في المكافحة المباشرة للمرض. وعندما سُئلت وزيرة الداخلية مباشرة إن كانت تعتذر عن ذلك قالت: "متأسفة إذا كان الناس يشعرون بأن هناك إخفاقات".

وأضافت بريتي باتيل: "من المحتم أن الطلب والضغوط على معدات الوقاية الشخصية ستكونان استثنائيَّيْن، وسيكونان عاليَيْن بشكل متزايد"، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تأسف لكوادرها الطبية على نقص معدات الوقاية من "كورونا"
سبق

أعربت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اليوم السبت عن أسفها إذا كان العاملون الصحيون يشعرون بأن هناك إخفاقات في الحصول على معدات الوقاية الشخصية خلال قيامهم بمكافحة فيروس كورونا.

واشتكى أطباء وممرضون من أن هناك نقصًا في معدات الوقاية الشخصية للعاملين في المكافحة المباشرة للمرض. وعندما سُئلت وزيرة الداخلية مباشرة إن كانت تعتذر عن ذلك قالت: "متأسفة إذا كان الناس يشعرون بأن هناك إخفاقات".

وأضافت بريتي باتيل: "من المحتم أن الطلب والضغوط على معدات الوقاية الشخصية ستكونان استثنائيَّيْن، وسيكونان عاليَيْن بشكل متزايد"، وفقًا لـ"رويترز".

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
09:29 PM

بريطانيا تأسف لكوادرها الطبية على نقص معدات الوقاية من "كورونا"

"باتيل" أشارت إلى أن الطلب عليها أصبح استثنائيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعربت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اليوم السبت عن أسفها إذا كان العاملون الصحيون يشعرون بأن هناك إخفاقات في الحصول على معدات الوقاية الشخصية خلال قيامهم بمكافحة فيروس كورونا.

واشتكى أطباء وممرضون من أن هناك نقصًا في معدات الوقاية الشخصية للعاملين في المكافحة المباشرة للمرض. وعندما سُئلت وزيرة الداخلية مباشرة إن كانت تعتذر عن ذلك قالت: "متأسفة إذا كان الناس يشعرون بأن هناك إخفاقات".

وأضافت بريتي باتيل: "من المحتم أن الطلب والضغوط على معدات الوقاية الشخصية ستكونان استثنائيَّيْن، وسيكونان عاليَيْن بشكل متزايد"، وفقًا لـ"رويترز".

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