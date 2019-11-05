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قبل النهائي "الآسيوي".. "أوراوا" الياباني يواصل النزيف ويخسر للمرة الثانية على التوالي

قبيل أيام قليلة من خوض مباراة الذهاب في دوري أبطال آسيا في الرياض بين الهلال وأوراوا، جدد الفريق الياباني أحزان جماهيره.

وانتهت منذ قليل مباراة أوراوا أمام كواساكي بهزيمة الأول بهدفين نظيفين ليثير الفريق قلق محبيه وعشاقه قبل مباراته مع الهلال .

وقابلت جماهير الفريق الياباني خسارته الثانية على التوالي بصافرات الاستهجان على مستوى الفريق، علماً أن أوراوا سبق وأن خسر أيضاً من كاشيما بهدف نظيف قبل أيام قليلة .

يذكر أن آخر ثلاث مباريات للفريق الياباني قد شهدت تعادله أمام هيروشيما وخسارته أمام كاشيما وكواساكي في حين شهدت نتائج الهلال آخر ثلاث مباريات خسارته أمام النصر وتعادله أمام الفتح وفوزه على عرعر .

أوراوا

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قبل النهائي "الآسيوي".. "أوراوا" الياباني يواصل النزيف ويخسر للمرة الثانية على التوالي
سبق

قبيل أيام قليلة من خوض مباراة الذهاب في دوري أبطال آسيا في الرياض بين الهلال وأوراوا، جدد الفريق الياباني أحزان جماهيره.

وانتهت منذ قليل مباراة أوراوا أمام كواساكي بهزيمة الأول بهدفين نظيفين ليثير الفريق قلق محبيه وعشاقه قبل مباراته مع الهلال .

وقابلت جماهير الفريق الياباني خسارته الثانية على التوالي بصافرات الاستهجان على مستوى الفريق، علماً أن أوراوا سبق وأن خسر أيضاً من كاشيما بهدف نظيف قبل أيام قليلة .

يذكر أن آخر ثلاث مباريات للفريق الياباني قد شهدت تعادله أمام هيروشيما وخسارته أمام كاشيما وكواساكي في حين شهدت نتائج الهلال آخر ثلاث مباريات خسارته أمام النصر وتعادله أمام الفتح وفوزه على عرعر .

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
03:12 PM

قبل النهائي "الآسيوي".. "أوراوا" الياباني يواصل النزيف ويخسر للمرة الثانية على التوالي

A A A
محمد السيّد - الرياض
19
7,536

قبيل أيام قليلة من خوض مباراة الذهاب في دوري أبطال آسيا في الرياض بين الهلال وأوراوا، جدد الفريق الياباني أحزان جماهيره.

وانتهت منذ قليل مباراة أوراوا أمام كواساكي بهزيمة الأول بهدفين نظيفين ليثير الفريق قلق محبيه وعشاقه قبل مباراته مع الهلال .

وقابلت جماهير الفريق الياباني خسارته الثانية على التوالي بصافرات الاستهجان على مستوى الفريق، علماً أن أوراوا سبق وأن خسر أيضاً من كاشيما بهدف نظيف قبل أيام قليلة .

يذكر أن آخر ثلاث مباريات للفريق الياباني قد شهدت تعادله أمام هيروشيما وخسارته أمام كاشيما وكواساكي في حين شهدت نتائج الهلال آخر ثلاث مباريات خسارته أمام النصر وتعادله أمام الفتح وفوزه على عرعر .

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