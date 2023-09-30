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أطفال وفتيات دار الحضانة الاجتماعية بالرياض يحتفلون باليوم الوطني الـ 91

الحفل تضمَّن حوارات وطنية وقصائد تتغنى بالمملكة والتعريف بالأسر الصديقة

شارك مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم، أطفال وفتيات دار الحضانة الاجتماعية من فئة الأيتام في حفلهم الذي نظموه بمناسبة اليوم الوطني 91 بحضور منسوبات الدار وبعض منسوبي فرع الوزارة.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني السعودي ثم تلا أحد أطفال الدار آيات من القرآن الكريم بعد ذلك قدمت مديرة الدار كلمة ترحيبية بالحضور لتنوالى الفقرات ما بين حوارات وطنية قدمها أطفال الدار وقصائد شعرية تتغنى بالوطن، ونبذة تعريفية عن نظام الأسر الصديقة مع عرض تجربة ناجحة لإحدى الأسر في هذا المجال، بعدها تجول الحضور في الأركان الشعبية الوطنية التي صاحبت الحفل.

وفي الختام قدم الدكتور الحربي شكره وتقديره للقائمين على الدار لجهودهم المبذولة في تنظيم هذا الحفل الذي وصفه بأنه يجسد مشاعر الحب والولاء في نفوس المشمولين بالرعاية تجاه وطنهم وقيادتهم الرشيدة، مستعرضاً مع الحضور ما يحظى به فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض من دعم واهتمام وعناية خاصة من الدولة حقظها الله سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار.

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أطفال وفتيات دار الحضانة الاجتماعية بالرياض يحتفلون باليوم الوطني الـ 91
سبق

شارك مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم، أطفال وفتيات دار الحضانة الاجتماعية من فئة الأيتام في حفلهم الذي نظموه بمناسبة اليوم الوطني 91 بحضور منسوبات الدار وبعض منسوبي فرع الوزارة.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني السعودي ثم تلا أحد أطفال الدار آيات من القرآن الكريم بعد ذلك قدمت مديرة الدار كلمة ترحيبية بالحضور لتنوالى الفقرات ما بين حوارات وطنية قدمها أطفال الدار وقصائد شعرية تتغنى بالوطن، ونبذة تعريفية عن نظام الأسر الصديقة مع عرض تجربة ناجحة لإحدى الأسر في هذا المجال، بعدها تجول الحضور في الأركان الشعبية الوطنية التي صاحبت الحفل.

وفي الختام قدم الدكتور الحربي شكره وتقديره للقائمين على الدار لجهودهم المبذولة في تنظيم هذا الحفل الذي وصفه بأنه يجسد مشاعر الحب والولاء في نفوس المشمولين بالرعاية تجاه وطنهم وقيادتهم الرشيدة، مستعرضاً مع الحضور ما يحظى به فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض من دعم واهتمام وعناية خاصة من الدولة حقظها الله سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
10:19 PM

أطفال وفتيات دار الحضانة الاجتماعية بالرياض يحتفلون باليوم الوطني الـ 91

الحفل تضمَّن حوارات وطنية وقصائد تتغنى بالمملكة والتعريف بالأسر الصديقة

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أحمد البراهيم - الرياض
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شارك مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مساء اليوم، أطفال وفتيات دار الحضانة الاجتماعية من فئة الأيتام في حفلهم الذي نظموه بمناسبة اليوم الوطني 91 بحضور منسوبات الدار وبعض منسوبي فرع الوزارة.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني السعودي ثم تلا أحد أطفال الدار آيات من القرآن الكريم بعد ذلك قدمت مديرة الدار كلمة ترحيبية بالحضور لتنوالى الفقرات ما بين حوارات وطنية قدمها أطفال الدار وقصائد شعرية تتغنى بالوطن، ونبذة تعريفية عن نظام الأسر الصديقة مع عرض تجربة ناجحة لإحدى الأسر في هذا المجال، بعدها تجول الحضور في الأركان الشعبية الوطنية التي صاحبت الحفل.

وفي الختام قدم الدكتور الحربي شكره وتقديره للقائمين على الدار لجهودهم المبذولة في تنظيم هذا الحفل الذي وصفه بأنه يجسد مشاعر الحب والولاء في نفوس المشمولين بالرعاية تجاه وطنهم وقيادتهم الرشيدة، مستعرضاً مع الحضور ما يحظى به فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرياض من دعم واهتمام وعناية خاصة من الدولة حقظها الله سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار.

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