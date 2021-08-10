النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

جاء قرار وزارة البيئة الصادر مؤخرًا، والقاضي بتطبيق لائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي لتصاريح الخدمات البيئية، التي حددت المقابل المالي للدخول إلى منطقة محمية بـ 440 ريالاً للشخص، و220 ريالاً للسيارة، ليكون أشبه بالصدمة لكل مَن كان يُمنِّي نفسه يومًا من الأيام بدخول بعض هذه المحميات والمتنزهات، ومنها على سبيل المثال متنزه "الجرة" بمنطقة عسير، الذي أوصد أبوابه في وجه مُحدِّثكم –مثلاً- وأبناء جيله والمنطقة وزوارها منذ أن كانوا صغارًا. و"الجرة" -لمن لا يعرفها- تُعدُّ إحدى أجمل الغابات الخلابة بالسعودية. طبعًا هذا التقييم من وراء الأبواب المغلقة التي تسمح باستراق بعض المناظر، وليس من داخلها وعلى الطبيعة، أو عبر الصور المتناقلة عبر وسائل التواصل لمن قُدّر له وزارها. وكم كان حزني عميقًا وأنا أتابع خبر وصول ألسنة اللهب المشتعلة مؤخرًا في متنزه شعف المسقي إليها، وأقول "يا رب سَلِّمها، يا رب نجِّها، واكتب لنا زيارتها ولو مرة واحدة". وقد تجدد الأمل بالفعل بعد نجاتها وسلامتها من ذلك الحريق المشؤوم إلا أن الفرحة لم تدُمْ طويلاً؛ فقد جاء قرار وزارة البيئة ليزيد من توثيق تلك الأبواب. ولك أن تتخيل عزيزي القارئ أن مَن يفكر مجرد التفكير في زيارة تلك المحميات عليه -إن كان رب أسرة مكونة من 6 أشخاص مثلاً- أن يدفع مبلغ 2860 ريالاً؛ ولهذا فالفكرة لن تُستوعب، خاصة في المصائف كعسير والباحة والطائف؛ لكثرة المتنزهات بالمجان. أما من أراد خوض التجربة، ورغب فقط في تخفيض المبلغ، فإن كل ما عليه هو إخفاء بعض الركاب ممن خف وزنه وقَصُر طوله!

الرئيسية/ المملكة

اعلان
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!
سبق

جاء قرار وزارة البيئة الصادر مؤخرًا، والقاضي بتطبيق لائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي لتصاريح الخدمات البيئية، التي حددت المقابل المالي للدخول إلى منطقة محمية بـ 440 ريالاً للشخص، و220 ريالاً للسيارة، ليكون أشبه بالصدمة لكل مَن كان يُمنِّي نفسه يومًا من الأيام بدخول بعض هذه المحميات والمتنزهات، ومنها على سبيل المثال متنزه "الجرة" بمنطقة عسير، الذي أوصد أبوابه في وجه مُحدِّثكم –مثلاً- وأبناء جيله والمنطقة وزوارها منذ أن كانوا صغارًا. و"الجرة" -لمن لا يعرفها- تُعدُّ إحدى أجمل الغابات الخلابة بالسعودية. طبعًا هذا التقييم من وراء الأبواب المغلقة التي تسمح باستراق بعض المناظر، وليس من داخلها وعلى الطبيعة، أو عبر الصور المتناقلة عبر وسائل التواصل لمن قُدّر له وزارها. وكم كان حزني عميقًا وأنا أتابع خبر وصول ألسنة اللهب المشتعلة مؤخرًا في متنزه شعف المسقي إليها، وأقول "يا رب سَلِّمها، يا رب نجِّها، واكتب لنا زيارتها ولو مرة واحدة". وقد تجدد الأمل بالفعل بعد نجاتها وسلامتها من ذلك الحريق المشؤوم إلا أن الفرحة لم تدُمْ طويلاً؛ فقد جاء قرار وزارة البيئة ليزيد من توثيق تلك الأبواب. ولك أن تتخيل عزيزي القارئ أن مَن يفكر مجرد التفكير في زيارة تلك المحميات عليه -إن كان رب أسرة مكونة من 6 أشخاص مثلاً- أن يدفع مبلغ 2860 ريالاً؛ ولهذا فالفكرة لن تُستوعب، خاصة في المصائف كعسير والباحة والطائف؛ لكثرة المتنزهات بالمجان. أما من أراد خوض التجربة، ورغب فقط في تخفيض المبلغ، فإن كل ما عليه هو إخفاء بعض الركاب ممن خف وزنه وقَصُر طوله!

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
11:30 PM

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري - الرياض
A A A
0
349

جاء قرار وزارة البيئة الصادر مؤخرًا، والقاضي بتطبيق لائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي لتصاريح الخدمات البيئية، التي حددت المقابل المالي للدخول إلى منطقة محمية بـ 440 ريالاً للشخص، و220 ريالاً للسيارة، ليكون أشبه بالصدمة لكل مَن كان يُمنِّي نفسه يومًا من الأيام بدخول بعض هذه المحميات والمتنزهات، ومنها على سبيل المثال متنزه "الجرة" بمنطقة عسير، الذي أوصد أبوابه في وجه مُحدِّثكم –مثلاً- وأبناء جيله والمنطقة وزوارها منذ أن كانوا صغارًا. و"الجرة" -لمن لا يعرفها- تُعدُّ إحدى أجمل الغابات الخلابة بالسعودية. طبعًا هذا التقييم من وراء الأبواب المغلقة التي تسمح باستراق بعض المناظر، وليس من داخلها وعلى الطبيعة، أو عبر الصور المتناقلة عبر وسائل التواصل لمن قُدّر له وزارها. وكم كان حزني عميقًا وأنا أتابع خبر وصول ألسنة اللهب المشتعلة مؤخرًا في متنزه شعف المسقي إليها، وأقول "يا رب سَلِّمها، يا رب نجِّها، واكتب لنا زيارتها ولو مرة واحدة". وقد تجدد الأمل بالفعل بعد نجاتها وسلامتها من ذلك الحريق المشؤوم إلا أن الفرحة لم تدُمْ طويلاً؛ فقد جاء قرار وزارة البيئة ليزيد من توثيق تلك الأبواب. ولك أن تتخيل عزيزي القارئ أن مَن يفكر مجرد التفكير في زيارة تلك المحميات عليه -إن كان رب أسرة مكونة من 6 أشخاص مثلاً- أن يدفع مبلغ 2860 ريالاً؛ ولهذا فالفكرة لن تُستوعب، خاصة في المصائف كعسير والباحة والطائف؛ لكثرة المتنزهات بالمجان. أما من أراد خوض التجربة، ورغب فقط في تخفيض المبلغ، فإن كل ما عليه هو إخفاء بعض الركاب ممن خف وزنه وقَصُر طوله!

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,615
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,317
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة