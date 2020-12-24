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إصابة رئيس جمهورية الجبل الأسود بفيروس كورونا

بعد مخالطته شخصاً مصاباً

قال مكتب رئيس جمهورية الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش؛ في بيان أمس، إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس البلاد بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد مخالطته شخصاً مصاباً.

ويقود ديوكانوفيتش (59 عاماً) الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي كرئيس أو رئيس وزراء منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويواجه انتخابات جديدة في عام 2023 م.

وبلغ عدد المصابين بـ (كوفيد-19) في الجبل الأسود 161944 حتى الآن، تُوفي منهم 2385 بسبب المرض.

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إصابة رئيس جمهورية الجبل الأسود بفيروس كورونا
سبق

قال مكتب رئيس جمهورية الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش؛ في بيان أمس، إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس البلاد بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد مخالطته شخصاً مصاباً.

ويقود ديوكانوفيتش (59 عاماً) الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي كرئيس أو رئيس وزراء منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويواجه انتخابات جديدة في عام 2023 م.

وبلغ عدد المصابين بـ (كوفيد-19) في الجبل الأسود 161944 حتى الآن، تُوفي منهم 2385 بسبب المرض.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
01:49 PM

إصابة رئيس جمهورية الجبل الأسود بفيروس كورونا

بعد مخالطته شخصاً مصاباً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال مكتب رئيس جمهورية الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش؛ في بيان أمس، إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس البلاد بفيروس كورونا (كوفيد-19) بعد مخالطته شخصاً مصاباً.

ويقود ديوكانوفيتش (59 عاماً) الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي كرئيس أو رئيس وزراء منذ أكثر من ثلاثة عقود، ويواجه انتخابات جديدة في عام 2023 م.

وبلغ عدد المصابين بـ (كوفيد-19) في الجبل الأسود 161944 حتى الآن، تُوفي منهم 2385 بسبب المرض.

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