أسقطتها الهلاوس والعنصرية .. وقفات مع السياحة التركية التي ركلها السعوديون

تتضافر مع سقوط "أنقرة" الاقتصادي .. تخريب وسرقة فقدت معها "الطبيعة" إغراءها

لم تعد تركيا وجهة سياحية للسعوديين وسقطت من بنود أهدافهم الصيفية بسبب ما ينتهجه الإعلام التركي من حملات تحريض ضد العرب، وبالأخص السعوديون، الذين يمثلون النسبة الكبرى من السياح الذين يتدفقون كل عام هناك ويضخون المليارات في شرايين الاقتصاد التركي ويُنمون قطاعه السياحي والفندقي في ظل تردٍّ اقتصادي أثقل كاهل المواطن التركي بالغلاء وارتفاع المواد الأساسية بسبب سياسات "أردوغان"؛ التخريبية ومحاولات فرد العضلات على حساب مواطن لا تهمه البطولات "الإعلامية" بقدر بحثه عن رغيف خبزه ودوائه وسكنه، فبين الاقتصاد والأمن علاقة وثيقة مترابطة متى ما انفك عقدها كثرت الجرائم، وخاصة السرقات، ليكون السائحُ ضحيةً للظروف الداخلية.

كل هذا المعطيات وأكثر أصبحت مصدر قلق للسياح، فالسعوديون بطبيعتهم لا تغريهم زخات المطر ولا الأشجار العملاقة ولا الشلالات المتدفقة من أعالي الجبال ولا الغطاء الأخضر ولا حتى "الشاورما التركية" ولا المشاوي ولا الأرياف المعتدلة وغيرها من الشكليات والقشور التي يتمتع بها كثير من الدول، بل أصبحوا مثقفي سياحة بسبب طفرة المعلومات وضخامة المحتوى عن الوجهات السياحية ويقرؤون عن معدلات الأمن والأمان في العالم وتعاملات شعوب هذا الكوكب، فسلامة أسرهم والنقد الذي يحملونه في حقائبهم الخاصة أولوية بالنسبة لهم، كذلك هم لا يريدون طوابير انتظار أمام كاونترات الجوازات بسبب سياسات "التطفيش" والتدقيق على اسمك ولونك وجنسك ومن أين أتيت؟ ولماذا أتيت؟ كما لو أنك مطلوب دولي بسبب إعلام حاقد لا يرى للعرب وزناً ولا قيمة ويغذي الحقد القديم بسبب هلاوس "عثمانية" ترى أن الحرمين الشريفين أملاك خاصة يجب أن تُسترد بالصراخ على المنابر.

فالدول التي تحترم نفسها وتسعى للنهوض باقتصادها واستثماراتها تُهيئ الظروف المناسبة للسياح وتوفر لهم الأمن والسلامة الشخصية والمالية وتتعامل مع بلاغاتهم بجدية ولا تسرق استثماراتهم في الوحدات السكنية ولا يضع تجارها "البوكلين" أمام شقق السعوديين لسحق مَن يطالب بحقه بموجب صكوكهم وسط صمت مطبق من الجهات الأمنية والعدلية هناك وكأن في الأمر تواطؤاً مدروساً غير معلن.

ولأن السائح شريك أساسي في بناء اقتصاد تركيا وغيرها، فكثير من الدول تُدر على خزينتها مليارات الريالات من قطاع السياحة فقط، فتجدها توليه اهتماماً كبيراً حتى يفد إليها السياح وتزداد أرقامهم على خريطتها الجغرافية، فمعادلات الاقتصاد تقول كلما ارتفع عدد السياح لمست نمواً اقتصادياً ينعكس على حياة الفرد، وهنا استغلت دول عزوف السعوديين عن السياحة التركية، وأصبحت تقدم الخدمات بأرخص الأثمان كالبوسنة وأذربيجان وغيرها من الدول التي أصبحت وجهة متقدمة هذا العام ووصل لها كثير من السعوديين بحثاً عن سياحة آمنة وأسعار مناسبة لميزانية سفر العائلات السعودية، خاصة العائلات الكبيرة، والتمتع بسياحة ورحلة غير ملوثة بالأحقاد تمايز بين الجنسيات وتعطي السعودي بضعف المبلغ الذي يُعطى للسائح الآخر.

لذا فالمتابع اليوم للمشهد التركي لا يستغرب تراجع السياحة التركية حتى سقطت من الخيارات السنوية، فالسرقات التي وصلت إلى جوازات السفر، حسب بيانات السفارة السعودية والقنصلية، جعلت من السياحة التركية مصدر قلقٍ ورعب حتى تم تشكيل غرفة عمليات بين السفارة والقنصلية للتعامل مع أيّ بلاغات.