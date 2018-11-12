تحطم طائرة أمريكية في بحر الفلبين ونجاة طيارين

سقطت مقاتلة أمريكية في بحر الفلبين؛ بسبب عطل فني اليوم.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن طاقم عمل المقاتلة "إف إيه 18" كان يقوم "بعمليات روتينية" عندما اضطر للقفز بالمظلة من المقاتلة.

وأضاف البيان: "انتشلت طائرة البحث والإنقاذ التابعة لحاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريجان" الطياريْن على الفور، وجرى إعادتهما للسفينة للخضوع للفحص الطبي.

وأوضح البيان أن الطياريْن بحالة جيدة.

يشار إلى أن الأسطول السابع الأمريكي الذي تُعد حاملة الطائرة "ريجان" جزءاً منه، شارك في عدة عمليات مؤخراً في المياه الآسيوية. وكانت مروحية قد تحطمت على متن حاملة الطائرات الشهر الماضي، بعد إقلاعها بفترة قصيرة؛ مما أسفر عن إصابة أفراد طاقهما.