صحفي أردني: سأنقل ما تقدمه السعودية لضيوف الرحمن عبر الإعلام

استضافه برنامج "خادم الحرمين للعمرة"

قال الصحفي بوكالة الأنباء الأردنية زياد محمود المومني، إن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وقاصديهما مشكورة ومقدرة.

وأضاف أن المملكة تنفق الملايين لأجل تطوير الحرمين والمشاعر المقدسة خدمة للإسلام والمسلمين, مشيراً أنه سيقوم بنقل جهود المملكة عبر الإعلام الأردنية.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال استضافته ضمن المجموعة الرابعة عشرة، والتي تضم (٢٢٥) معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة يمثلون٢٧ دولة، الذين صدر أمر استضافتهم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأوضح "المومني" أن الإعلام السعودي نجح في إيصال رسالة الوسطية والاعتدال من خلال منصاتها المتنوعة, وفضح كل ما تسول له نفسه بالمساس بأمن الحرمين الشريفين والأمة الإسلامية, مطالباً بأهمية عقد مؤتمرات دولية إسلامية للقضاء عن هذه الآفة الدخيلة على الإسلام الذي في يتضمن السماحة والوسطية والاعتدال.

وأشاد "المومني" بما شاھده من اھتمام المملكة بالمعتمرين والزوار وحرصھا على أمنھم وتقديم التسھیلات اللازمة لھم منذ لحظة قدومھم إلى المملكة لزيارة المسجد النبوي وأداء مناسك العمرة، رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- على الرعاية والعناية.

كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، على تقديم كل سبل الراحة لهم خلال الاستضافة.