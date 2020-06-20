الحكومة الفلسطينية تعيد إغلاق مناطق في الضفة بعد تزايد إصابات "كورونا"

يستمر 48 ساعة وينتهي مساء الاثنين

أعادت الحكومة الفلسطينية اليوم السبت إغلاق بعض المناطق في الضفة الغربية بعد ظهور عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وبيّن رئيس الحكومة محمد اشتيه في مؤتمر صحفي في رام الله أن الحكومة تواجه زيادة خطيرة جدًّا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، سواء كانت هذه موجة ثانية، أو استمرارًا للموجة الأولى.

وأضاف بأن هذه الموجة جاءت من تنقل الأشخاص بين مناطق 1948 والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقال "اشتيه": "كنا قد خففنا إجراءات تقييد التنقل والحركة آملين منكم الالتزام ولم يحصل، وفتحنا الأماكن العامة، وقلنا عليكم بالالتزام ولم يحصل". وأشار إلى أنه سيجري إغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخارطة الوبائية في المدينة، وينتهي يوم الاثنين الساعة الـ8 مساء.