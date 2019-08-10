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اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مشعر مزدلفة

وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي أعدتها "الشؤون الإسلامية"

استقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذين قدموا من 79 دولة من مختلف دول العالم، في مشعر مزدلفة بعد وصولهم إليه في وقت قياسي للمبيت بها بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للبرنامج.

واتسمت حركة السير بالانسيابية بفضل الله عز وجل ثم بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - من إمكانات آلية وبشرية حتى يؤدوا ضيوف الرحمن شعائرهم بكل يسر وسهولة.

وسخّرت وزارة الشؤون الإسلامية جميع إمكاناتها لخدمة الحجاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وقدمت لهم مختلف احتياجاتهم من إقامة وضيافة وتنقلات، وغير ذلك من الخدمات الجليلة التي وفرها البرنامج لضيوف الرحمن.

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اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مشعر مزدلفة
سبق

استقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذين قدموا من 79 دولة من مختلف دول العالم، في مشعر مزدلفة بعد وصولهم إليه في وقت قياسي للمبيت بها بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للبرنامج.

واتسمت حركة السير بالانسيابية بفضل الله عز وجل ثم بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - من إمكانات آلية وبشرية حتى يؤدوا ضيوف الرحمن شعائرهم بكل يسر وسهولة.

وسخّرت وزارة الشؤون الإسلامية جميع إمكاناتها لخدمة الحجاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وقدمت لهم مختلف احتياجاتهم من إقامة وضيافة وتنقلات، وغير ذلك من الخدمات الجليلة التي وفرها البرنامج لضيوف الرحمن.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
09:23 PM

اكتمال وصول ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى مشعر مزدلفة

وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي أعدتها "الشؤون الإسلامية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مزدلفة
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استقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذين قدموا من 79 دولة من مختلف دول العالم، في مشعر مزدلفة بعد وصولهم إليه في وقت قياسي للمبيت بها بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي أعدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة للبرنامج.

واتسمت حركة السير بالانسيابية بفضل الله عز وجل ثم بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله - من إمكانات آلية وبشرية حتى يؤدوا ضيوف الرحمن شعائرهم بكل يسر وسهولة.

وسخّرت وزارة الشؤون الإسلامية جميع إمكاناتها لخدمة الحجاج من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وقدمت لهم مختلف احتياجاتهم من إقامة وضيافة وتنقلات، وغير ذلك من الخدمات الجليلة التي وفرها البرنامج لضيوف الرحمن.

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