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"الرويلي": الغرامة بالحد الأعلى لمخالفي "الإغلاق الاحترازي"

إحالة الملاك غير الملتزمين بالقرار إلى الجهات المختصة

أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة الرياض علي الرويلي، أن الغرامات ستبطق بالحد الأعلى بحق أي منشأة لا تلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقال "الرويلي": الحد الأعلى من "الغرامات" وإحالة الملاك "المتورطين" إلى الجهات الحكومية المختصة، سيطبق بحق أي منشأة أو مركز تجاري لا يلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: مراقبو أمانة منطقة الرياض سيتابعون الأسواق على مدار الأسبوع، والإبلاغ عن المخالفين عن طريق "أمانة٩٤٠".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرويلي": الغرامة بالحد الأعلى لمخالفي "الإغلاق الاحترازي"
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة الرياض علي الرويلي، أن الغرامات ستبطق بالحد الأعلى بحق أي منشأة لا تلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقال "الرويلي": الحد الأعلى من "الغرامات" وإحالة الملاك "المتورطين" إلى الجهات الحكومية المختصة، سيطبق بحق أي منشأة أو مركز تجاري لا يلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: مراقبو أمانة منطقة الرياض سيتابعون الأسواق على مدار الأسبوع، والإبلاغ عن المخالفين عن طريق "أمانة٩٤٠".

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:06 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:51 PM

"الرويلي": الغرامة بالحد الأعلى لمخالفي "الإغلاق الاحترازي"

إحالة الملاك غير الملتزمين بالقرار إلى الجهات المختصة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
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2,801

أكد المتحدث الرسمي باسم أمانة منطقة الرياض علي الرويلي، أن الغرامات ستبطق بالحد الأعلى بحق أي منشأة لا تلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وقال "الرويلي": الحد الأعلى من "الغرامات" وإحالة الملاك "المتورطين" إلى الجهات الحكومية المختصة، سيطبق بحق أي منشأة أو مركز تجاري لا يلتزم بإجراءات الإغلاق الاحترازي لمنع انتشار فيروس كورونا".

وأضاف: مراقبو أمانة منطقة الرياض سيتابعون الأسواق على مدار الأسبوع، والإبلاغ عن المخالفين عن طريق "أمانة٩٤٠".

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