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"الصحة": تسجيل 158 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 149 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. العراق يسجل 1307 إصابات جديدة و3179 حالة في باكستان

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 583118 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12680, فيما تم تسجيل 1914 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 519005 حالات, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 51433, منهم 184 يرقدون في العناية المركزة.

باكستان
سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 3179 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 454673 حالة، منها 40922 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 4649 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 404501 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9250 حالة وفاة.

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كورونا.. العراق يسجل 1307 إصابات جديدة و3179 حالة في باكستان
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 583118 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12680, فيما تم تسجيل 1914 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 519005 حالات, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 51433, منهم 184 يرقدون في العناية المركزة.

باكستان
سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 3179 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 454673 حالة، منها 40922 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 4649 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 404501 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9250 حالة وفاة.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
05:45 PM

كورونا.. العراق يسجل 1307 إصابات جديدة و3179 حالة في باكستان

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 583118 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12680, فيما تم تسجيل 1914 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 519005 حالات, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 51433, منهم 184 يرقدون في العناية المركزة.

باكستان
سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية 3179 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 454673 حالة، منها 40922 حالة نشطة.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 4649 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 404501 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.
وأضاف أنه تم تسجيل 86 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9250 حالة وفاة.

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