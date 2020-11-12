النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمريكا.. بايدن يعلن أول موظف في البيت الأبيض

"كلين" وجّه انتقادات للرئيس ترامب مع جائحة كورونا

أعلن جو بايدن، أمس الأربعاء، أنه اختار رون كلين، مستشاره ومساعده منذ أمد بعيد؛ لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة، في أول تعيين يقدم عليه الرئيس الأمريكي المنتخب عنه الذي سيتولى السلطة في 20 يناير.

وقال بايدن في بيان: إن "كلين" الديمقراطي المحنك (59 عامًا)، والذي كان يشغل منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائبًا للرئيس باراك أوباما؛ "كان بالنسبة لي لا يقدر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معًا".

وأضاف أن "خبرته العميقة والمتنوعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية، هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا".

ووفق "سكاي نيوز"؛ فإن كلين أحد المقربين من بايدن، وعمل معه أول مرة في عام 1989 عندما كان عضوًا بمجلس الشيوخ.

ووجّه "كلين" انتقادات حادة لتعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يكون شخصية رئيسية في تصدي بايدن للأزمة الصحية.

واستعان الرئيس المنتخب بخبراء ماليين وتجاريين ومصرفيين في فريقه الانتقالي، الذي يتنوع أعضاؤه ما بين رفاقه الديمقراطيين إلى النشطاء التقدميين؛ مما يعكس نقاشًا مستمرًّا داخل حزبه بشأن كيفية التصدي للتغير المناخي والتفاوت في الثروة، إلى جانب قضايا أخرى.

ويستعين بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، كذلك بأناس صاغوا قواعد بيئية أشد خلال عمله في إدارة أوباما.

ولا تتعاون إدارة ترامب مع فريق بايدن غير القادر على دخول مكاتب الحكومة الاتحادية أو الاستفادة من الأموال لتعيين موظفين.

وعين ترامب كذلك موالين له في مواقع كبيرة بوزارة الدفاع، بعد إقالة الوزير مارك إسبر؛ مما قد يسهل استخدام القوات الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات المحلية المحتملة.

أمريكا جو بايدن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا.. بايدن يعلن أول موظف في البيت الأبيض
سبق

أعلن جو بايدن، أمس الأربعاء، أنه اختار رون كلين، مستشاره ومساعده منذ أمد بعيد؛ لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة، في أول تعيين يقدم عليه الرئيس الأمريكي المنتخب عنه الذي سيتولى السلطة في 20 يناير.

وقال بايدن في بيان: إن "كلين" الديمقراطي المحنك (59 عامًا)، والذي كان يشغل منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائبًا للرئيس باراك أوباما؛ "كان بالنسبة لي لا يقدر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معًا".

وأضاف أن "خبرته العميقة والمتنوعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية، هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا".

ووفق "سكاي نيوز"؛ فإن كلين أحد المقربين من بايدن، وعمل معه أول مرة في عام 1989 عندما كان عضوًا بمجلس الشيوخ.

ووجّه "كلين" انتقادات حادة لتعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يكون شخصية رئيسية في تصدي بايدن للأزمة الصحية.

واستعان الرئيس المنتخب بخبراء ماليين وتجاريين ومصرفيين في فريقه الانتقالي، الذي يتنوع أعضاؤه ما بين رفاقه الديمقراطيين إلى النشطاء التقدميين؛ مما يعكس نقاشًا مستمرًّا داخل حزبه بشأن كيفية التصدي للتغير المناخي والتفاوت في الثروة، إلى جانب قضايا أخرى.

ويستعين بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، كذلك بأناس صاغوا قواعد بيئية أشد خلال عمله في إدارة أوباما.

ولا تتعاون إدارة ترامب مع فريق بايدن غير القادر على دخول مكاتب الحكومة الاتحادية أو الاستفادة من الأموال لتعيين موظفين.

وعين ترامب كذلك موالين له في مواقع كبيرة بوزارة الدفاع، بعد إقالة الوزير مارك إسبر؛ مما قد يسهل استخدام القوات الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات المحلية المحتملة.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
09:07 AM

أمريكا.. بايدن يعلن أول موظف في البيت الأبيض

"كلين" وجّه انتقادات للرئيس ترامب مع جائحة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,274

أعلن جو بايدن، أمس الأربعاء، أنه اختار رون كلين، مستشاره ومساعده منذ أمد بعيد؛ لتولي منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارته المقبلة، في أول تعيين يقدم عليه الرئيس الأمريكي المنتخب عنه الذي سيتولى السلطة في 20 يناير.

وقال بايدن في بيان: إن "كلين" الديمقراطي المحنك (59 عامًا)، والذي كان يشغل منصب كبير موظفي بايدن حين كان الأخير نائبًا للرئيس باراك أوباما؛ "كان بالنسبة لي لا يقدر بثمن على مدى السنوات العديدة التي عملنا فيها معًا".

وأضاف أن "خبرته العميقة والمتنوعة وقدرته على العمل مع الناس من جميع الأطياف السياسية، هي بالضبط ما أحتاج إليه في كبير موظفي البيت الأبيض في هذا الوقت الذي نواجه فيه أزمة ونعيد فيه توحيد بلادنا".

ووفق "سكاي نيوز"؛ فإن كلين أحد المقربين من بايدن، وعمل معه أول مرة في عام 1989 عندما كان عضوًا بمجلس الشيوخ.

ووجّه "كلين" انتقادات حادة لتعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يكون شخصية رئيسية في تصدي بايدن للأزمة الصحية.

واستعان الرئيس المنتخب بخبراء ماليين وتجاريين ومصرفيين في فريقه الانتقالي، الذي يتنوع أعضاؤه ما بين رفاقه الديمقراطيين إلى النشطاء التقدميين؛ مما يعكس نقاشًا مستمرًّا داخل حزبه بشأن كيفية التصدي للتغير المناخي والتفاوت في الثروة، إلى جانب قضايا أخرى.

ويستعين بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، كذلك بأناس صاغوا قواعد بيئية أشد خلال عمله في إدارة أوباما.

ولا تتعاون إدارة ترامب مع فريق بايدن غير القادر على دخول مكاتب الحكومة الاتحادية أو الاستفادة من الأموال لتعيين موظفين.

وعين ترامب كذلك موالين له في مواقع كبيرة بوزارة الدفاع، بعد إقالة الوزير مارك إسبر؛ مما قد يسهل استخدام القوات الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات المحلية المحتملة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,747
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,217

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة