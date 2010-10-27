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مسلحون مجهولون يقتلون "وزير الرياضة" في ميليشيا الحوثي

فتحوا النار على سيارته في صنعاء

لفظ "وزير الرياضة والشباب" في ميليشيا الحوثيين حسن زيد، أنفاسه الأخيرة اليوم (الثلاثاء)؛ عقب إطلاق مسلحين النار عليه في العاصمة اليمنية صنعاء.
ونقلت "رويترز" عن مصدرين مقربين من عائلته أن "زيد" توفي في المستشفى متأثرًا بجروحه بعد أن فتح مسلحون النار على سيارته في منطقة بالعاصمة تضم سفارات.

من ناحيتها، أكدت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون مقتل "زيد"، مشيرة إلى أن ابنة زيد كانت في السيارة أيضًا وأصيبت بجروح خطيرة.
وفي العام الماضي قتل مسؤول حوثي كبير وشقيق زعيم الحركة في صنعاء، وذلك في إطار الاقتتال الداخلي الذي يندلع بين صفوف الميليشيا الإرهابية بين وقت وآخر.

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مسلحون مجهولون يقتلون "وزير الرياضة" في ميليشيا الحوثي
سبق

لفظ "وزير الرياضة والشباب" في ميليشيا الحوثيين حسن زيد، أنفاسه الأخيرة اليوم (الثلاثاء)؛ عقب إطلاق مسلحين النار عليه في العاصمة اليمنية صنعاء.
ونقلت "رويترز" عن مصدرين مقربين من عائلته أن "زيد" توفي في المستشفى متأثرًا بجروحه بعد أن فتح مسلحون النار على سيارته في منطقة بالعاصمة تضم سفارات.

من ناحيتها، أكدت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون مقتل "زيد"، مشيرة إلى أن ابنة زيد كانت في السيارة أيضًا وأصيبت بجروح خطيرة.
وفي العام الماضي قتل مسؤول حوثي كبير وشقيق زعيم الحركة في صنعاء، وذلك في إطار الاقتتال الداخلي الذي يندلع بين صفوف الميليشيا الإرهابية بين وقت وآخر.

27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
03:08 PM

مسلحون مجهولون يقتلون "وزير الرياضة" في ميليشيا الحوثي

فتحوا النار على سيارته في صنعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لفظ "وزير الرياضة والشباب" في ميليشيا الحوثيين حسن زيد، أنفاسه الأخيرة اليوم (الثلاثاء)؛ عقب إطلاق مسلحين النار عليه في العاصمة اليمنية صنعاء.
ونقلت "رويترز" عن مصدرين مقربين من عائلته أن "زيد" توفي في المستشفى متأثرًا بجروحه بعد أن فتح مسلحون النار على سيارته في منطقة بالعاصمة تضم سفارات.

من ناحيتها، أكدت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون مقتل "زيد"، مشيرة إلى أن ابنة زيد كانت في السيارة أيضًا وأصيبت بجروح خطيرة.
وفي العام الماضي قتل مسؤول حوثي كبير وشقيق زعيم الحركة في صنعاء، وذلك في إطار الاقتتال الداخلي الذي يندلع بين صفوف الميليشيا الإرهابية بين وقت وآخر.

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