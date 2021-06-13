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"هدوء من فضلكم".. مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر 3 كتب جديدة للأطفال

لفئات عمرية مختلفة وتشمل "ما هو الحب" و"جدتي منيرة لا تخبز الحلويات"

أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ثلاثة كتب جديدة في مجال أدب الأطفال، لفئات عمرية مختلفة، شارك في تأليفها وإعدادها ورسومها وتصميمها مختصون ومختصات في أدب الطفل.

وجاء الإصدار الأول بعنوان "هدوء من فضلكم"، لفاطمة الناصري ورسوم ريم العويض، وكتاب "ما هو الحب"، لفاطمة خوجة ورسوم محمد الحموي، وقصة "جدتي منيرة لا تخبز الحلويات"، لماريا دعدوش ورسومات أمجاد حبتور.

ويتناول كتاب "هدوء من فضلكم" مراحل الجنين، وما يحدث له من تغيرات مثيرة وسريعة، وذلك في أسلوب بسيط وشائق يهدف إلى توصيل المعلومة بما يتناسب ومخيلة الطفل القارئ.

كما ركز كتاب "ما هو الحب" بأسلوب مبسط على قيمة كلمة: "الحب" باعتباره مجموعة متنوعة من المشاعر الإيجابيَّة والحالات العاطفية والعقلية قوية التأثير.

فيما جاء كتاب "جدتي منيرة لا تخبز الحلويات" في شكل قصة للأطفال، ليؤكد أن الأوقات والعلاقة التي تجمع الجد والجدة بأحفادهما من أجمل الأوقات وأحبها، وأكثرها فائدة وأهمية للصغار.

وتأتي الإصدارات في إطار عناية المكتبة بثقافة الطفل بمختلف الفئات العمرية والاهتمام بإصدار القصص والكتب التي تنمي شخصيته وثقافته في مختلف العلوم والمعارف، وهو المنهج الذي صاغته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في عنايتها بثقافة الطفل؛ حيث أسست منذ بدايات نشأتها: نادي كتاب الطفل، وخصصت أقسامًا للأسرة والطفل في مختلف فروعها، كما تنقل للطفل عبر المكتبات المتنقلة وحافلات مصادر التعلم في الميادين والمتنزهات والحدائق العامة الكتب وقصص الأطفال وورش الرسم والمسابقات ومسرحيات الأطفال، لتقدم ثقافة شاملة خاصة بالطفل وتنمية ذوقه ومعارفه وكذلك احتضان المواهب الجديدة واكتشافها.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"هدوء من فضلكم".. مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر 3 كتب جديدة للأطفال
سبق

أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ثلاثة كتب جديدة في مجال أدب الأطفال، لفئات عمرية مختلفة، شارك في تأليفها وإعدادها ورسومها وتصميمها مختصون ومختصات في أدب الطفل.

وجاء الإصدار الأول بعنوان "هدوء من فضلكم"، لفاطمة الناصري ورسوم ريم العويض، وكتاب "ما هو الحب"، لفاطمة خوجة ورسوم محمد الحموي، وقصة "جدتي منيرة لا تخبز الحلويات"، لماريا دعدوش ورسومات أمجاد حبتور.

ويتناول كتاب "هدوء من فضلكم" مراحل الجنين، وما يحدث له من تغيرات مثيرة وسريعة، وذلك في أسلوب بسيط وشائق يهدف إلى توصيل المعلومة بما يتناسب ومخيلة الطفل القارئ.

كما ركز كتاب "ما هو الحب" بأسلوب مبسط على قيمة كلمة: "الحب" باعتباره مجموعة متنوعة من المشاعر الإيجابيَّة والحالات العاطفية والعقلية قوية التأثير.

فيما جاء كتاب "جدتي منيرة لا تخبز الحلويات" في شكل قصة للأطفال، ليؤكد أن الأوقات والعلاقة التي تجمع الجد والجدة بأحفادهما من أجمل الأوقات وأحبها، وأكثرها فائدة وأهمية للصغار.

وتأتي الإصدارات في إطار عناية المكتبة بثقافة الطفل بمختلف الفئات العمرية والاهتمام بإصدار القصص والكتب التي تنمي شخصيته وثقافته في مختلف العلوم والمعارف، وهو المنهج الذي صاغته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في عنايتها بثقافة الطفل؛ حيث أسست منذ بدايات نشأتها: نادي كتاب الطفل، وخصصت أقسامًا للأسرة والطفل في مختلف فروعها، كما تنقل للطفل عبر المكتبات المتنقلة وحافلات مصادر التعلم في الميادين والمتنزهات والحدائق العامة الكتب وقصص الأطفال وورش الرسم والمسابقات ومسرحيات الأطفال، لتقدم ثقافة شاملة خاصة بالطفل وتنمية ذوقه ومعارفه وكذلك احتضان المواهب الجديدة واكتشافها.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
04:13 PM

"هدوء من فضلكم".. مكتبة الملك عبدالعزيز تصدر 3 كتب جديدة للأطفال

لفئات عمرية مختلفة وتشمل "ما هو الحب" و"جدتي منيرة لا تخبز الحلويات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ثلاثة كتب جديدة في مجال أدب الأطفال، لفئات عمرية مختلفة، شارك في تأليفها وإعدادها ورسومها وتصميمها مختصون ومختصات في أدب الطفل.

وجاء الإصدار الأول بعنوان "هدوء من فضلكم"، لفاطمة الناصري ورسوم ريم العويض، وكتاب "ما هو الحب"، لفاطمة خوجة ورسوم محمد الحموي، وقصة "جدتي منيرة لا تخبز الحلويات"، لماريا دعدوش ورسومات أمجاد حبتور.

ويتناول كتاب "هدوء من فضلكم" مراحل الجنين، وما يحدث له من تغيرات مثيرة وسريعة، وذلك في أسلوب بسيط وشائق يهدف إلى توصيل المعلومة بما يتناسب ومخيلة الطفل القارئ.

كما ركز كتاب "ما هو الحب" بأسلوب مبسط على قيمة كلمة: "الحب" باعتباره مجموعة متنوعة من المشاعر الإيجابيَّة والحالات العاطفية والعقلية قوية التأثير.

فيما جاء كتاب "جدتي منيرة لا تخبز الحلويات" في شكل قصة للأطفال، ليؤكد أن الأوقات والعلاقة التي تجمع الجد والجدة بأحفادهما من أجمل الأوقات وأحبها، وأكثرها فائدة وأهمية للصغار.

وتأتي الإصدارات في إطار عناية المكتبة بثقافة الطفل بمختلف الفئات العمرية والاهتمام بإصدار القصص والكتب التي تنمي شخصيته وثقافته في مختلف العلوم والمعارف، وهو المنهج الذي صاغته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في عنايتها بثقافة الطفل؛ حيث أسست منذ بدايات نشأتها: نادي كتاب الطفل، وخصصت أقسامًا للأسرة والطفل في مختلف فروعها، كما تنقل للطفل عبر المكتبات المتنقلة وحافلات مصادر التعلم في الميادين والمتنزهات والحدائق العامة الكتب وقصص الأطفال وورش الرسم والمسابقات ومسرحيات الأطفال، لتقدم ثقافة شاملة خاصة بالطفل وتنمية ذوقه ومعارفه وكذلك احتضان المواهب الجديدة واكتشافها.

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