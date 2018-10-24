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"الأمن السيبراني" تستطلع الآراء حول مسودة وثيقة ضوابط أمن البيانات

لجميع المهتمين من ذوي المصلحة والمختصين

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم جميع المهتمين من ذوي المصلحة والمختصين بالأمن السيبراني والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للبيانات "DCC-1:2021"؛ حيث توضح الوثيقة تفاصيل ضوابط الأمن السيبراني للبيانات، وأهدافها، ونطاق العمل، وآلية الالتزام والمتابعة، كما أن هذه الوثيقة تعتبر امتدادًا للضوابط الأساسية للأمن السيبراني "ECC – 1: 2018" ومكملة لها.

وتهدف هذه الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني، لتمكين الجهات من حماية بياناتها خلال دورة حياة البيانات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي حول التعامل الآمن مع تلك البيانات.

وحثّت الهيئة على المشاركة وفق النموذج المخصص لذلك عبر الرابط التالي: https://nca.gov.sa/pages/consultations.html ، ابتداءً من اليوم وحتى الثلاثاء 04/04/1443هـ، الموافق 09/11/2021م.

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"الأمن السيبراني" تستطلع الآراء حول مسودة وثيقة ضوابط أمن البيانات
سبق

دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم جميع المهتمين من ذوي المصلحة والمختصين بالأمن السيبراني والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للبيانات "DCC-1:2021"؛ حيث توضح الوثيقة تفاصيل ضوابط الأمن السيبراني للبيانات، وأهدافها، ونطاق العمل، وآلية الالتزام والمتابعة، كما أن هذه الوثيقة تعتبر امتدادًا للضوابط الأساسية للأمن السيبراني "ECC – 1: 2018" ومكملة لها.

وتهدف هذه الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني، لتمكين الجهات من حماية بياناتها خلال دورة حياة البيانات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي حول التعامل الآمن مع تلك البيانات.

وحثّت الهيئة على المشاركة وفق النموذج المخصص لذلك عبر الرابط التالي: https://nca.gov.sa/pages/consultations.html ، ابتداءً من اليوم وحتى الثلاثاء 04/04/1443هـ، الموافق 09/11/2021م.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
05:08 PM

"الأمن السيبراني" تستطلع الآراء حول مسودة وثيقة ضوابط أمن البيانات

لجميع المهتمين من ذوي المصلحة والمختصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم جميع المهتمين من ذوي المصلحة والمختصين بالأمن السيبراني والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مسودة وثيقة ضوابط الأمن السيبراني للبيانات "DCC-1:2021"؛ حيث توضح الوثيقة تفاصيل ضوابط الأمن السيبراني للبيانات، وأهدافها، ونطاق العمل، وآلية الالتزام والمتابعة، كما أن هذه الوثيقة تعتبر امتدادًا للضوابط الأساسية للأمن السيبراني "ECC – 1: 2018" ومكملة لها.

وتهدف هذه الضوابط إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات الأمن السيبراني، لتمكين الجهات من حماية بياناتها خلال دورة حياة البيانات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي حول التعامل الآمن مع تلك البيانات.

وحثّت الهيئة على المشاركة وفق النموذج المخصص لذلك عبر الرابط التالي: https://nca.gov.sa/pages/consultations.html ، ابتداءً من اليوم وحتى الثلاثاء 04/04/1443هـ، الموافق 09/11/2021م.

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142 مليون ..

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