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Your Data.. تقنية تُطلعك لأول مرة على ما تعرفه "فيسبوك" عنك

أداة جديدة تكشف للمستخدم المعلومات التي يجمعها الموقع عنك

كشفت منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسوك"، عن تقنية وأداة جديدة تُطلِع المستخدم لأول مرة عما تعرفه وتجمعه فيسبوك من معلومات عن المستخدم.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن فيسبوك أتاحت -لأول مرة- عرض وتنزيل المزيد من المعلومات، التي تجمعها عن المستخدمين؛ بحيث تكون أكثر شفافية معهم.

وستسمح فيسبوك من خلال تلك الأداة الجديدة، بتقييد المعلومات التي يمكن أن يصل إليها فيسبوك في المستقبل.

وتختلف الأداة الجديدة عن الأداة السابقة التي كانت قد أطلقتها فيسبوك تحت اسم Download Your Information.

وأشارت إلى أن الأداة الجديدة اسمها Download Your Data، والتي يمكن أن تعمل على فيسبوك وإنستغرام، وتقدم المزيد من المعلومات التي تتعقبها أثناء استخدامك موقعي التواصل.

وتتضمن المعلومات مثلًا ما تضيفه إلى ملفك الشخصي أو الملفات التي تتصفحها سرًّا أو المشاركات الخاصة، بالإضافة إلى نوعية المحتوى الذي تتصفحه مثل كرة القدم مثلًا أو الرياضة أو الأزياء وما إلى ذلك من أمور.

وتتضمن تلك الأداة أيضًا نوعية الإعلانات التي يتم استهدافك بها بناء على تفضيلات المحتوى والتصفح الخاصة بك.

ويبدو أن "فيسبوك" قد أُجبرت على تنفيذ تلك الخطوة، بسبب اللوائح التنظيمية لحماية البيانات في أوروبا وقانون حماية خصوصية المستهلك الجديد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

فيسبوك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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Your Data.. تقنية تُطلعك لأول مرة على ما تعرفه "فيسبوك" عنك
سبق

كشفت منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسوك"، عن تقنية وأداة جديدة تُطلِع المستخدم لأول مرة عما تعرفه وتجمعه فيسبوك من معلومات عن المستخدم.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن فيسبوك أتاحت -لأول مرة- عرض وتنزيل المزيد من المعلومات، التي تجمعها عن المستخدمين؛ بحيث تكون أكثر شفافية معهم.

وستسمح فيسبوك من خلال تلك الأداة الجديدة، بتقييد المعلومات التي يمكن أن يصل إليها فيسبوك في المستقبل.

وتختلف الأداة الجديدة عن الأداة السابقة التي كانت قد أطلقتها فيسبوك تحت اسم Download Your Information.

وأشارت إلى أن الأداة الجديدة اسمها Download Your Data، والتي يمكن أن تعمل على فيسبوك وإنستغرام، وتقدم المزيد من المعلومات التي تتعقبها أثناء استخدامك موقعي التواصل.

وتتضمن المعلومات مثلًا ما تضيفه إلى ملفك الشخصي أو الملفات التي تتصفحها سرًّا أو المشاركات الخاصة، بالإضافة إلى نوعية المحتوى الذي تتصفحه مثل كرة القدم مثلًا أو الرياضة أو الأزياء وما إلى ذلك من أمور.

وتتضمن تلك الأداة أيضًا نوعية الإعلانات التي يتم استهدافك بها بناء على تفضيلات المحتوى والتصفح الخاصة بك.

ويبدو أن "فيسبوك" قد أُجبرت على تنفيذ تلك الخطوة، بسبب اللوائح التنظيمية لحماية البيانات في أوروبا وقانون حماية خصوصية المستهلك الجديد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:55 AM

Your Data.. تقنية تُطلعك لأول مرة على ما تعرفه "فيسبوك" عنك

أداة جديدة تكشف للمستخدم المعلومات التي يجمعها الموقع عنك

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسوك"، عن تقنية وأداة جديدة تُطلِع المستخدم لأول مرة عما تعرفه وتجمعه فيسبوك من معلومات عن المستخدم.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن فيسبوك أتاحت -لأول مرة- عرض وتنزيل المزيد من المعلومات، التي تجمعها عن المستخدمين؛ بحيث تكون أكثر شفافية معهم.

وستسمح فيسبوك من خلال تلك الأداة الجديدة، بتقييد المعلومات التي يمكن أن يصل إليها فيسبوك في المستقبل.

وتختلف الأداة الجديدة عن الأداة السابقة التي كانت قد أطلقتها فيسبوك تحت اسم Download Your Information.

وأشارت إلى أن الأداة الجديدة اسمها Download Your Data، والتي يمكن أن تعمل على فيسبوك وإنستغرام، وتقدم المزيد من المعلومات التي تتعقبها أثناء استخدامك موقعي التواصل.

وتتضمن المعلومات مثلًا ما تضيفه إلى ملفك الشخصي أو الملفات التي تتصفحها سرًّا أو المشاركات الخاصة، بالإضافة إلى نوعية المحتوى الذي تتصفحه مثل كرة القدم مثلًا أو الرياضة أو الأزياء وما إلى ذلك من أمور.

وتتضمن تلك الأداة أيضًا نوعية الإعلانات التي يتم استهدافك بها بناء على تفضيلات المحتوى والتصفح الخاصة بك.

ويبدو أن "فيسبوك" قد أُجبرت على تنفيذ تلك الخطوة، بسبب اللوائح التنظيمية لحماية البيانات في أوروبا وقانون حماية خصوصية المستهلك الجديد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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