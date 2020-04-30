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ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في الكويت إلى 1539

باسل الصباح أعلن اليوم عن تعافي 150 حالة من المصابين

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في الكويت إلى 1539
سبق

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
11:21 AM

ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في الكويت إلى 1539

باسل الصباح أعلن اليوم عن تعافي 150 حالة من المصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح لوكالة الأنباء الكويتية: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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