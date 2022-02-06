"الاتحاد" يعبر محطة "أبها" برباعية ويحكم القبضة على الصدارة

بتألق "حمدالله" وانتفاضة الشوط الثاني

عبر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم محطة أبها لينطلق قطار العميد بسرعة فائقة طمعًا في الوصول نحو النهاية السعيدة بتحقيق لقب الدوري.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الاتحاد برباعية نظيفة.

أهداف اللقاء جاءت في شوط المباراة الثاني؛ حيث كان رومارينهو البادئ بالتسجيل في الدقيقة 61 قبل أن يضيف اللاعب عبد الرزاق حمد الله الهدف الثاني في الدقيقة 79.

اللاعب عبد العزيز البيشي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 80 قبل أن يختتم حمد الله الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة "90+4".

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد عند النقطة رقم 44، فيما توقف رصيد أبها عند النقطة رقم 2.