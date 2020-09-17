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الدفاع المدني: عمليات إخماد حريق جبل عمد بالطائف مستمرة.. ولا إصابات

أعلن الدفاع المدني عن مباشرة فرقه في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف.

وقال: ما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات ولله الحمد.

الدفاع المدني محافظة الطائف إخماد الحريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني: عمليات إخماد حريق جبل عمد بالطائف مستمرة.. ولا إصابات
سبق

أعلن الدفاع المدني عن مباشرة فرقه في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف.

وقال: ما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات ولله الحمد.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
11:52 AM

الدفاع المدني: عمليات إخماد حريق جبل عمد بالطائف مستمرة.. ولا إصابات

A A A
عبدالله البرقاوي - الطائف
0
2,939

أعلن الدفاع المدني عن مباشرة فرقه في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف.

وقال: ما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات ولله الحمد.

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