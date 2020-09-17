الدفاع المدني: عمليات إخماد حريق جبل عمد بالطائف مستمرة.. ولا إصابات

أعلن الدفاع المدني عن مباشرة فرقه في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف.
وقال: ما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات ولله الحمد.
أعلن الدفاع المدني عن مباشرة فرقه في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف.
وقال: ما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات ولله الحمد.الدفاع المدني محافظة الطائف إخماد الحريق
أعلن الدفاع المدني عن مباشرة فرقه في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف.
وقال: ما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات ولله الحمد.
أعلن الدفاع المدني عن مباشرة فرقه في محافظة الطائف إطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف.
وقال: ما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة، ولا يوجد إصابات ولله الحمد.