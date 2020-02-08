النار مِنْ مُستَصْغرِ الشَّرَرِ.. ثمار لرفع "المواصفات" متطلّبات التوصيلات والأفياش

وافقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات والأفياش الكهربائية والإلزام بمستوى المطابقة الخامس بدلًا من الثالث، والمتمثل في الحصول على علامة الجودة السعودية لتلك المنتجات. وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة في السوق، خاصة فيما يتعلق بمقاومة الاحتراق والاشتعال ومقاومة الانكسار وتحمل الحرارة، وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة. ويأتي قرار الإلزام بعلامة الجودة على منتجات التوصيلات الكهربائية بعد ستة أشهر، وعلى منتجات الأفياش الكهربائية بعد مدة سنة؛ وذلك بعد نشر القرارات في الصحف الرسمية. ومن المتوقّع أن تكون المنتجات أفضل بشكل كبير، وأكثر أمانًا بعد مرور عام من تفعيل القرار، كما يتوقع أن تكون هناك عروض من قبل المصانع والتجار على التوصيلات والأفياش والأسلاك؛ حيث ستصبح ممنوعة من التداول والبيع بعد ستة أشهر. وقال نائب مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بالهيئة وائل الذياب: "الكثير من الإحصاءات تكشف أن الحرائق غالبًا ما تكون ناجمة عن الأفياش أو التوصيلات أو حتى الأسلاك، وهذا يرجع إلى رداءة الصنع أو عدم مطابقة المواصفات القياسية للهيئة؛ مما أدى إلى حرائق أو أخطاء في الاستخدام". وأضاف: "يجب التأكد من البيانات الإيضاحية للمنتج؛ حيث يجب أن يكون الجهد 220 أو 230، ويكون التيار 13 أمبيرًا لا أكثر ولا أقل؛ لأن التيار في السعودية للأجهزة الكهربائية محدد بهذه القيمة، ولا بد أن تتوافق جميع الأجهزة مع ذلك، وهناك بعض البيانات الإيضاحية الموجودة خلف الفيش مثل التيار والجهد والتردد، مع التأكد من أن الفيش ثنائي القطب، وهذه المعلومة قد لا تكون مكتوبة واضحة، وهي تضمن أنه عندما يتم إغلاق الفيش يكون الإغلاق تامًّا. وأردف "الذياب": "قد تكون بعض هذه البيانات صعبة بالنسبة للمستهلك، ومن هنا تبرز أهمية علامة الجودة التي تضمن أن المنتج مطابق للمواصفات؛ مما يعفي من قراءة البيانات، بعد استخدام تطبيق "تأكد". وتابع: "من خلال التطبيق يمكن معرفة إذا كان المنتج مسجلًا أو لا، وهناك إجراءات تتخذ بحق المخالفين". وقال "الذياب": حرصًا على حماية المنتج الوطني في أجواء المنافسة، وللتصدي لحالات مخالفات، فإن الإلزام بعلامة الجودة لمستوى أعلى يضمن أن من صنّع هذا المنتج لديه إجراءات مراقبة جودة تتمثل في مراقبة التدقيق على المصنع". وكانت هيئة المواصفات قد ذكرت أن هذا الإجراء يأتي استمرارًا لجهودها في تعزيز إجراءات رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق، مشيرة إلى أنه سيواكب الإلزام بعلامة الجودة رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات والأفياش، خاصة فيما يتصل بمقاومة الاحتراق والاشتعال، ومقاومة الانكسار، إلى جانب تحمل الحرارة وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة في هذا الشأن. وأشارت "الهيئة" إلى أن مجلس إدارتها قرر الإلزام بعلامة الجودة على منتجات التوصيلات الكهربائية بعد ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق الإلزام بالعلامة على منتجات الأسلاك والأفياش الكهربائية بعد سنة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أيضًا. يشار إلى أن نسبة المصانع الحاصلة على تراخيص باستخدام علامة الجودة من الهيئة، ارتفعت في العام 2019 بمعدل 48% عن عام 2018؛ حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة في المملكة وخارجها "540" منشأة، وبلغ عدد التراخيص السارية لها "666" ترخيصًا، إضافةً إلى وجود "252" طلب ترخيص تحت الدراسة بنهاية عام 2019م، وتم إصدار "287" ترخيصًا جديدًا خلال عام 2019م.

النار مِنْ مُستَصْغرِ الشَّرَرِ.. ثمار لرفع "المواصفات" متطلّبات التوصيلات والأفياش صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-08 وافقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات والأفياش الكهربائية والإلزام بمستوى المطابقة الخامس بدلًا من الثالث، والمتمثل في الحصول على علامة الجودة السعودية لتلك المنتجات.



وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة في السوق، خاصة فيما يتعلق بمقاومة الاحتراق والاشتعال ومقاومة الانكسار وتحمل الحرارة، وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة.



ويأتي قرار الإلزام بعلامة الجودة على منتجات التوصيلات الكهربائية بعد ستة أشهر، وعلى منتجات الأفياش الكهربائية بعد مدة سنة؛ وذلك بعد نشر القرارات في الصحف الرسمية.



ومن المتوقّع أن تكون المنتجات أفضل بشكل كبير، وأكثر أمانًا بعد مرور عام من تفعيل القرار، كما يتوقع أن تكون هناك عروض من قبل المصانع والتجار على التوصيلات والأفياش والأسلاك؛ حيث ستصبح ممنوعة من التداول والبيع بعد ستة أشهر.



وقال نائب مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بالهيئة وائل الذياب: "الكثير من الإحصاءات تكشف أن الحرائق غالبًا ما تكون ناجمة عن الأفياش أو التوصيلات أو حتى الأسلاك، وهذا يرجع إلى رداءة الصنع أو عدم مطابقة المواصفات القياسية للهيئة؛ مما أدى إلى حرائق أو أخطاء في الاستخدام".



وأضاف: "يجب التأكد من البيانات الإيضاحية للمنتج؛ حيث يجب أن يكون الجهد 220 أو 230، ويكون التيار 13 أمبيرًا لا أكثر ولا أقل؛ لأن التيار في السعودية للأجهزة الكهربائية محدد بهذه القيمة، ولا بد أن تتوافق جميع الأجهزة مع ذلك، وهناك بعض البيانات الإيضاحية الموجودة خلف الفيش مثل التيار والجهد والتردد، مع التأكد من أن الفيش ثنائي القطب، وهذه المعلومة قد لا تكون مكتوبة واضحة، وهي تضمن أنه عندما يتم إغلاق الفيش يكون الإغلاق تامًّا.



وأردف "الذياب": "قد تكون بعض هذه البيانات صعبة بالنسبة للمستهلك، ومن هنا تبرز أهمية علامة الجودة التي تضمن أن المنتج مطابق للمواصفات؛ مما يعفي من قراءة البيانات، بعد استخدام تطبيق "تأكد".



وتابع: "من خلال التطبيق يمكن معرفة إذا كان المنتج مسجلًا أو لا، وهناك إجراءات تتخذ بحق المخالفين".



وقال "الذياب": حرصًا على حماية المنتج الوطني في أجواء المنافسة، وللتصدي لحالات مخالفات، فإن الإلزام بعلامة الجودة لمستوى أعلى يضمن أن من صنّع هذا المنتج لديه إجراءات مراقبة جودة تتمثل في مراقبة التدقيق على المصنع".



وكانت هيئة المواصفات قد ذكرت أن هذا الإجراء يأتي استمرارًا لجهودها في تعزيز إجراءات رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق، مشيرة إلى أنه سيواكب الإلزام بعلامة الجودة رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات والأفياش، خاصة فيما يتصل بمقاومة الاحتراق والاشتعال، ومقاومة الانكسار، إلى جانب تحمل الحرارة وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.



وأشارت "الهيئة" إلى أن مجلس إدارتها قرر الإلزام بعلامة الجودة على منتجات التوصيلات الكهربائية بعد ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق الإلزام بالعلامة على منتجات الأسلاك والأفياش الكهربائية بعد سنة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أيضًا.



يشار إلى أن نسبة المصانع الحاصلة على تراخيص باستخدام علامة الجودة من الهيئة، ارتفعت في العام 2019 بمعدل 48% عن عام 2018؛ حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة في المملكة وخارجها "540" منشأة، وبلغ عدد التراخيص السارية لها "666" ترخيصًا، إضافةً إلى وجود "252" طلب ترخيص تحت الدراسة بنهاية عام 2019م، وتم إصدار "287" ترخيصًا جديدًا خلال عام 2019م.

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441 12:48 PM

النار مِنْ مُستَصْغرِ الشَّرَرِ.. ثمار لرفع "المواصفات" متطلّبات التوصيلات والأفياش توقعات بتلاحق العروض بعد تفعيل القرار.. و"الذياب" ينصح ويشرح فنيًّا وإجرائيًّا





A A A





8 مشاركة

وافقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات والأفياش الكهربائية والإلزام بمستوى المطابقة الخامس بدلًا من الثالث، والمتمثل في الحصول على علامة الجودة السعودية لتلك المنتجات.



وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة في السوق، خاصة فيما يتعلق بمقاومة الاحتراق والاشتعال ومقاومة الانكسار وتحمل الحرارة، وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة.



ويأتي قرار الإلزام بعلامة الجودة على منتجات التوصيلات الكهربائية بعد ستة أشهر، وعلى منتجات الأفياش الكهربائية بعد مدة سنة؛ وذلك بعد نشر القرارات في الصحف الرسمية.



ومن المتوقّع أن تكون المنتجات أفضل بشكل كبير، وأكثر أمانًا بعد مرور عام من تفعيل القرار، كما يتوقع أن تكون هناك عروض من قبل المصانع والتجار على التوصيلات والأفياش والأسلاك؛ حيث ستصبح ممنوعة من التداول والبيع بعد ستة أشهر.



وقال نائب مدير إدارة المواصفات الكهربائية والإلكترونية بالهيئة وائل الذياب: "الكثير من الإحصاءات تكشف أن الحرائق غالبًا ما تكون ناجمة عن الأفياش أو التوصيلات أو حتى الأسلاك، وهذا يرجع إلى رداءة الصنع أو عدم مطابقة المواصفات القياسية للهيئة؛ مما أدى إلى حرائق أو أخطاء في الاستخدام".



وأضاف: "يجب التأكد من البيانات الإيضاحية للمنتج؛ حيث يجب أن يكون الجهد 220 أو 230، ويكون التيار 13 أمبيرًا لا أكثر ولا أقل؛ لأن التيار في السعودية للأجهزة الكهربائية محدد بهذه القيمة، ولا بد أن تتوافق جميع الأجهزة مع ذلك، وهناك بعض البيانات الإيضاحية الموجودة خلف الفيش مثل التيار والجهد والتردد، مع التأكد من أن الفيش ثنائي القطب، وهذه المعلومة قد لا تكون مكتوبة واضحة، وهي تضمن أنه عندما يتم إغلاق الفيش يكون الإغلاق تامًّا.



وأردف "الذياب": "قد تكون بعض هذه البيانات صعبة بالنسبة للمستهلك، ومن هنا تبرز أهمية علامة الجودة التي تضمن أن المنتج مطابق للمواصفات؛ مما يعفي من قراءة البيانات، بعد استخدام تطبيق "تأكد".



وتابع: "من خلال التطبيق يمكن معرفة إذا كان المنتج مسجلًا أو لا، وهناك إجراءات تتخذ بحق المخالفين".



وقال "الذياب": حرصًا على حماية المنتج الوطني في أجواء المنافسة، وللتصدي لحالات مخالفات، فإن الإلزام بعلامة الجودة لمستوى أعلى يضمن أن من صنّع هذا المنتج لديه إجراءات مراقبة جودة تتمثل في مراقبة التدقيق على المصنع".



وكانت هيئة المواصفات قد ذكرت أن هذا الإجراء يأتي استمرارًا لجهودها في تعزيز إجراءات رفع معدلات السلامة والجودة في المنتجات المتداولة بالسوق، مشيرة إلى أنه سيواكب الإلزام بعلامة الجودة رفع مستوى المتطلبات الفنية للتوصيلات والأفياش، خاصة فيما يتصل بمقاومة الاحتراق والاشتعال، ومقاومة الانكسار، إلى جانب تحمل الحرارة وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.



وأشارت "الهيئة" إلى أن مجلس إدارتها قرر الإلزام بعلامة الجودة على منتجات التوصيلات الكهربائية بعد ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق الإلزام بالعلامة على منتجات الأسلاك والأفياش الكهربائية بعد سنة من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أيضًا.



يشار إلى أن نسبة المصانع الحاصلة على تراخيص باستخدام علامة الجودة من الهيئة، ارتفعت في العام 2019 بمعدل 48% عن عام 2018؛ حيث بلغ إجمالي عدد المنشآت الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة في المملكة وخارجها "540" منشأة، وبلغ عدد التراخيص السارية لها "666" ترخيصًا، إضافةً إلى وجود "252" طلب ترخيص تحت الدراسة بنهاية عام 2019م، وتم إصدار "287" ترخيصًا جديدًا خلال عام 2019م.