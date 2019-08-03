النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جنوب إفريقيا

السماح لهم بالإقامة 90 يوماً بغرض السياحة والأعمال

قررت حكومة جنوب إفريقيا إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول للبلاد.

ووفق سفارة المملكة في جنوب إفريقيا، فقد قررت الحكومة هناك السماح لهم بالإقامة لمدة 90 يوماً بغرض السياحة والأعمال، وذلك ابتداءً من 15 أغسطس 2019م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جنوب إفريقيا
سبق

قررت حكومة جنوب إفريقيا إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول للبلاد.

ووفق سفارة المملكة في جنوب إفريقيا، فقد قررت الحكومة هناك السماح لهم بالإقامة لمدة 90 يوماً بغرض السياحة والأعمال، وذلك ابتداءً من 15 أغسطس 2019م.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
02:10 PM

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول إلى جنوب إفريقيا

السماح لهم بالإقامة 90 يوماً بغرض السياحة والأعمال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
3,356

قررت حكومة جنوب إفريقيا إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول للبلاد.

ووفق سفارة المملكة في جنوب إفريقيا، فقد قررت الحكومة هناك السماح لهم بالإقامة لمدة 90 يوماً بغرض السياحة والأعمال، وذلك ابتداءً من 15 أغسطس 2019م.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,162
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,445
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,501
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,514

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة