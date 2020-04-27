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الكويت.. وصول عدد مصابي الكوادر الطبية بكورونا إلى 105 إصابة

الحالات توزعت بين المؤسسات الطبية التابعة للوزارة والقطاع الأهلي

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية بلغ 105 حالات.
وأشار السند إلى أن "الحالات توزعت بين المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والقطاع الأهلي، ومستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، ومستشفى مؤسسة نفط الكويت".

ووفق روسيا اليوم أضاف: "بلغت الإصابات نسبة تقدر بأقل من 1% من الطواقم الطبية في دولة الكويت".

وأشار السند إلى أن "الإصابات شملت زملاءنا المواطنين ومن مختلف الجنسيات، الذين أبوا إلا أن يكونوا في الصفوف الأمامية".

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت.. وصول عدد مصابي الكوادر الطبية بكورونا إلى 105 إصابة
سبق

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية بلغ 105 حالات.
وأشار السند إلى أن "الحالات توزعت بين المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والقطاع الأهلي، ومستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، ومستشفى مؤسسة نفط الكويت".

ووفق روسيا اليوم أضاف: "بلغت الإصابات نسبة تقدر بأقل من 1% من الطواقم الطبية في دولة الكويت".

وأشار السند إلى أن "الإصابات شملت زملاءنا المواطنين ومن مختلف الجنسيات، الذين أبوا إلا أن يكونوا في الصفوف الأمامية".

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
07:54 PM
اخر تعديل
27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
11:16 PM

الكويت.. وصول عدد مصابي الكوادر الطبية بكورونا إلى 105 إصابة

الحالات توزعت بين المؤسسات الطبية التابعة للوزارة والقطاع الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية بلغ 105 حالات.
وأشار السند إلى أن "الحالات توزعت بين المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والقطاع الأهلي، ومستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، ومستشفى مؤسسة نفط الكويت".

ووفق روسيا اليوم أضاف: "بلغت الإصابات نسبة تقدر بأقل من 1% من الطواقم الطبية في دولة الكويت".

وأشار السند إلى أن "الإصابات شملت زملاءنا المواطنين ومن مختلف الجنسيات، الذين أبوا إلا أن يكونوا في الصفوف الأمامية".

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