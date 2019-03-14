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متحدث "الصحة": لا إصابات بـ"كورونا" في سوق بالرياض والقنفذة

دعا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنّب الشائعات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عدم صحة المتداول حول تغريدتين مزورتين بخصوص تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض، وتسجيل حالات إصابة بمحافظة القنفذة.

وقال متحدث وزارة الصحة: ندعو الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 لأي استفسار واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

الرياض وزارة الصحة الأسواق التجارية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": لا إصابات بـ"كورونا" في سوق بالرياض والقنفذة
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عدم صحة المتداول حول تغريدتين مزورتين بخصوص تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض، وتسجيل حالات إصابة بمحافظة القنفذة.

وقال متحدث وزارة الصحة: ندعو الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 لأي استفسار واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
04:32 PM
اخر تعديل
14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
05:30 PM

متحدث "الصحة": لا إصابات بـ"كورونا" في سوق بالرياض والقنفذة

دعا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنّب الشائعات

A A A
خالد الشاماني - الرياض
1
4,310

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عدم صحة المتداول حول تغريدتين مزورتين بخصوص تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض، وتسجيل حالات إصابة بمحافظة القنفذة.

وقال متحدث وزارة الصحة: ندعو الجميع إلى التواصل مع ‪@SaudiMOH937 لأي استفسار واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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