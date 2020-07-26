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بالصور.. إخماد حريق في مبنى "الزراعة والمياه" بسكاكا ولا إصابات

"الضويحي": المبنى تحت الإنشاء والتحقيق جارٍ لمعرفة ملابساته

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا، باشرت بلاغاً اليوم، عبارة عن حادث حريق في مبنى تحت الإنشاء تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف: أن "فرق الدفاع المدني المتخصصة والمزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث انتقلت للموقع، وبفضل من الله ثم بفضل الجهود التي بذلت تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون حدوث إصابات أو وفيات، ولاتزال اللجان المختصة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث".

‏‎كما أشاد "الضويحي" بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (الإدارة العامة لخدمات المياه)، والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية).

وأكد "الضويحي"، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين.

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بالصور.. إخماد حريق في مبنى "الزراعة والمياه" بسكاكا ولا إصابات
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا، باشرت بلاغاً اليوم، عبارة عن حادث حريق في مبنى تحت الإنشاء تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف: أن "فرق الدفاع المدني المتخصصة والمزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث انتقلت للموقع، وبفضل من الله ثم بفضل الجهود التي بذلت تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون حدوث إصابات أو وفيات، ولاتزال اللجان المختصة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث".

‏‎كما أشاد "الضويحي" بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (الإدارة العامة لخدمات المياه)، والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية).

وأكد "الضويحي"، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
07:19 PM

بالصور.. إخماد حريق في مبنى "الزراعة والمياه" بسكاكا ولا إصابات

"الضويحي": المبنى تحت الإنشاء والتحقيق جارٍ لمعرفة ملابساته

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فهد الغبيوي - الرياض
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أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا، باشرت بلاغاً اليوم، عبارة عن حادث حريق في مبنى تحت الإنشاء تابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأضاف: أن "فرق الدفاع المدني المتخصصة والمزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحوادث انتقلت للموقع، وبفضل من الله ثم بفضل الجهود التي بذلت تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل دون حدوث إصابات أو وفيات، ولاتزال اللجان المختصة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث".

‏‎كما أشاد "الضويحي" بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة (الإدارة العامة لخدمات المياه)، والجهات الأمنية (المرور والدوريات الأمنية).

وأكد "الضويحي"، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالاً نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين.

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