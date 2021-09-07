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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11414 نقطة

بتداولات بلغت 7.5 مليارات ريال لأكثر من 190 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفًعا 6.43 نقطة ليقفل عند مستوى 11414.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات باتك، وتبوك الزراعية، ومعادن، وأكسا التعاونية، ووفرة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، والصقر للتأمين، وزجاج، وتهامة، والأهلي ريت1 فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.30% و3.48%.

وكانت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، وتبوك الزراعية، والزامل للصناعة، وباتك، الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الراجحي، وزين السعودية، وتبوك الزراعية، والأهلي، ومتطورة، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 17.93 نقطة ليقفل عند مستوى 25356.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 640 ألف سهم تقاسمتها 2553 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11414 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفًعا 6.43 نقطة ليقفل عند مستوى 11414.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات باتك، وتبوك الزراعية، ومعادن، وأكسا التعاونية، ووفرة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، والصقر للتأمين، وزجاج، وتهامة، والأهلي ريت1 فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.30% و3.48%.

وكانت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، وتبوك الزراعية، والزامل للصناعة، وباتك، الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الراجحي، وزين السعودية، وتبوك الزراعية، والأهلي، ومتطورة، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 17.93 نقطة ليقفل عند مستوى 25356.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 640 ألف سهم تقاسمتها 2553 صفقة.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
04:01 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11414 نقطة

بتداولات بلغت 7.5 مليارات ريال لأكثر من 190 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفًعا 6.43 نقطة ليقفل عند مستوى 11414.34 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 190 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 75 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 104 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات باتك، وتبوك الزراعية، ومعادن، وأكسا التعاونية، ووفرة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صدر، والصقر للتأمين، وزجاج، وتهامة، والأهلي ريت1 فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.30% و3.48%.

وكانت أسهم شركات زين السعودية، والإنماء، وتبوك الزراعية، والزامل للصناعة، وباتك، الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الراجحي، وزين السعودية، وتبوك الزراعية، والأهلي، ومتطورة، هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 17.93 نقطة ليقفل عند مستوى 25356.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 60 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 640 ألف سهم تقاسمتها 2553 صفقة.

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