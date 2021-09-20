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"الفارسي" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية

احتفل الملازم بكر بن عطاالله الفارسي، بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، بكالوريوس العلوم الأمنية، وذلك في الحفل الذي رعاه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أول أمس الأربعاء، بمقر الكلية بالرياض.

وتلقى الملازم "الفارسي" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.

"سبق" تبارك للملازم بكر الفارسي، وتسأل المولى -عز وجل- له المزيد من التقدم والنجاح، خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه.

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"الفارسي" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية
سبق

احتفل الملازم بكر بن عطاالله الفارسي، بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، بكالوريوس العلوم الأمنية، وذلك في الحفل الذي رعاه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أول أمس الأربعاء، بمقر الكلية بالرياض.

وتلقى الملازم "الفارسي" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.

"سبق" تبارك للملازم بكر الفارسي، وتسأل المولى -عز وجل- له المزيد من التقدم والنجاح، خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه.

20 سبتمبر 2019 - 21 محرّم 1441
07:55 PM

"الفارسي" يحتفل بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفل الملازم بكر بن عطاالله الفارسي، بتخرجه من كلية الملك فهد الأمنية، بكالوريوس العلوم الأمنية، وذلك في الحفل الذي رعاه وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أول أمس الأربعاء، بمقر الكلية بالرياض.

وتلقى الملازم "الفارسي" التهنئة والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء الذين شاركوه فرحته.

"سبق" تبارك للملازم بكر الفارسي، وتسأل المولى -عز وجل- له المزيد من التقدم والنجاح، خدمة لدينه ثم مليكه ووطنه.

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