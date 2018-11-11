"البهكلي" يحصد درجة الماجستير

يتلقى المبتعث عبدالرحمن بن إبراهيم بهكلي التهاني والتبريكات؛ بمناسبة تخرجه وحصوله على درجة الماجستير من جامعة معهد روتشيستر للتقنية تخصص شبكات وإدارة أنظمة.
"سبق" تتقدم إليه بالتهنئة.
يتلقى المبتعث عبدالرحمن بن إبراهيم بهكلي التهاني والتبريكات؛ بمناسبة تخرجه وحصوله على درجة الماجستير من جامعة معهد روتشيستر للتقنية تخصص شبكات وإدارة أنظمة.
"سبق" تتقدم إليه بالتهنئة.
يتلقى المبتعث عبدالرحمن بن إبراهيم بهكلي التهاني والتبريكات؛ بمناسبة تخرجه وحصوله على درجة الماجستير من جامعة معهد روتشيستر للتقنية تخصص شبكات وإدارة أنظمة.
"سبق" تتقدم إليه بالتهنئة.
يتلقى المبتعث عبدالرحمن بن إبراهيم بهكلي التهاني والتبريكات؛ بمناسبة تخرجه وحصوله على درجة الماجستير من جامعة معهد روتشيستر للتقنية تخصص شبكات وإدارة أنظمة.
"سبق" تتقدم إليه بالتهنئة.