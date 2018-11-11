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"البهكلي" يحصد درجة الماجستير

يتلقى المبتعث عبدالرحمن بن إبراهيم بهكلي التهاني والتبريكات؛ بمناسبة تخرجه وحصوله على درجة الماجستير من جامعة معهد روتشيستر للتقنية تخصص شبكات وإدارة أنظمة.

"سبق" تتقدم إليه بالتهنئة.

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"البهكلي" يحصد درجة الماجستير
سبق

يتلقى المبتعث عبدالرحمن بن إبراهيم بهكلي التهاني والتبريكات؛ بمناسبة تخرجه وحصوله على درجة الماجستير من جامعة معهد روتشيستر للتقنية تخصص شبكات وإدارة أنظمة.

"سبق" تتقدم إليه بالتهنئة.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
06:27 PM
اخر تعديل
11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
08:15 PM

"البهكلي" يحصد درجة الماجستير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتلقى المبتعث عبدالرحمن بن إبراهيم بهكلي التهاني والتبريكات؛ بمناسبة تخرجه وحصوله على درجة الماجستير من جامعة معهد روتشيستر للتقنية تخصص شبكات وإدارة أنظمة.

"سبق" تتقدم إليه بالتهنئة.

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