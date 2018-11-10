إدارة "النصر" تسند مهمة قيادة الفريق الأول لـ"كريستوفاو"
أصدرت إدارة نادي النصر قراراً يقضي بتكليف المدير الفني للفئات السنية السيد هيلدر كريستوفاو مدرباً للفريق الأول في مباراته أمام "الاتفاق" المقررة يوم غد الأحد.
وكان قد أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن قرار إقالة مدرب الفريق الأول دانييل كارينيو، وثمّن النادي للمدرب كل الجهود التي بذلها مع ناديه.
إدارة "النصر" تسند مهمة قيادة الفريق الأول لـ"كريستوفاو"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-11-10
أصدرت إدارة نادي النصر قراراً يقضي بتكليف المدير الفني للفئات السنية السيد هيلدر كريستوفاو مدرباً للفريق الأول في مباراته أمام "الاتفاق" المقررة يوم غد الأحد.
وكان قد أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن قرار إقالة مدرب الفريق الأول دانييل كارينيو، وثمّن النادي للمدرب كل الجهود التي بذلها مع ناديه.
10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
03:20 PM
إدارة "النصر" تسند مهمة قيادة الفريق الأول لـ"كريستوفاو"
أصدرت إدارة نادي النصر قراراً يقضي بتكليف المدير الفني للفئات السنية السيد هيلدر كريستوفاو مدرباً للفريق الأول في مباراته أمام "الاتفاق" المقررة يوم غد الأحد.
وكان قد أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن قرار إقالة مدرب الفريق الأول دانييل كارينيو، وثمّن النادي للمدرب كل الجهود التي بذلها مع ناديه.