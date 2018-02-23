التونسي الكنزاري يتولى مهمة تدريب فريق أحد

أعلن فريق أحد الأول لكرة القدم تعاقده مع التونسي ماهر الكنزاري، لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل أحد المركز الـ13 وقبل الأخير في جدول الدوري، برصيد 18 نقطة، قبل 5 جولات على انتهاء المسابقة.

ويملك الكنزاري مسيرة تدريبية بدأت منذ عام 2006، وكان الملعب القابسي آخر فريق تولى تدريبه العام الماضي، علماً بأنه ظهر في الدوري السعودي من قبل كلاعب مع فريق الأهلي عام 2001.