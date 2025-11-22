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ضمن فريق العمل بالمستشفى ويعمل خارجه.. أخصائي يثير تساؤلات بالأفلاج والإدارة تصمت!

فيما تبارى مواطنون للحديث عن النقص الحاد في عيادات عدة وبينها العلاج الطبيعي

تساءل العديد من أهالي الأفلاج عن عدم مباشرة أخصائي علاج طبيعي لمقر عمله بمستشفى الأفلاج ومباشرته العمل في أحد مستشفيات محافظات شمال الرياض رغم أنه على عقد التشغيل الذاتي الخاص بمستشفى الأفلاج الذي يعاني نقصًا حادًا في العديد من عياداته ومنها قسم العلاج الطبيعي والذي لا يوجد به سوى أخصائي واحد لا يستطيع تغطية القسم وتدفق المراجعين.

وقال المواطن فيصل الدوسري: "في الوقت الذي ننتظر فيه دعم صحة الرياض بالكوادر الطبية والفنية لمستشفى الأفلاج وفتح العيادات المغلقة نتفاجأ بأخصائي على عقد التشغيل الذاتي بالمستشفى ويعمل بمستشفيات أخرى، وعليه نتطلع من صحة الرياض معالجة النقص بتوفير الكوادر البشرية للمستشفى الوحيد بالمحافظة ويقدم الخدمة الصحية لأكثر من 80 ألف نسمة".

كما علق المواطن محمد الهواملة قائلاً: "ننتظر من صحة الرياض دعم مستشفى الأفلاج وإعادة من هم على عقود التشغيل الذاتي بالمستشفى للعمل بأقسامه التي تعاني النقص الحاد".

وشاطرهم الرأي فراج الدوسري وقال: "نتطلع للدعم وسد النقص بالكوادر الطبية والفنية وفتح العيادات المغلقة مثل عيادة المخ والأعصاب وغيرها وإبقاء من هم على عقد التشغيل ومن هم على ملاك المستشفى للعمل في عيادات والأقسام والاستفادة منهم في سد العجز بالمستشفى والمراكز الصحية".

الأفلاج مستشفى الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضمن فريق العمل بالمستشفى ويعمل خارجه.. أخصائي يثير تساؤلات بالأفلاج والإدارة تصمت!
سبق

تساءل العديد من أهالي الأفلاج عن عدم مباشرة أخصائي علاج طبيعي لمقر عمله بمستشفى الأفلاج ومباشرته العمل في أحد مستشفيات محافظات شمال الرياض رغم أنه على عقد التشغيل الذاتي الخاص بمستشفى الأفلاج الذي يعاني نقصًا حادًا في العديد من عياداته ومنها قسم العلاج الطبيعي والذي لا يوجد به سوى أخصائي واحد لا يستطيع تغطية القسم وتدفق المراجعين.

وقال المواطن فيصل الدوسري: "في الوقت الذي ننتظر فيه دعم صحة الرياض بالكوادر الطبية والفنية لمستشفى الأفلاج وفتح العيادات المغلقة نتفاجأ بأخصائي على عقد التشغيل الذاتي بالمستشفى ويعمل بمستشفيات أخرى، وعليه نتطلع من صحة الرياض معالجة النقص بتوفير الكوادر البشرية للمستشفى الوحيد بالمحافظة ويقدم الخدمة الصحية لأكثر من 80 ألف نسمة".

كما علق المواطن محمد الهواملة قائلاً: "ننتظر من صحة الرياض دعم مستشفى الأفلاج وإعادة من هم على عقود التشغيل الذاتي بالمستشفى للعمل بأقسامه التي تعاني النقص الحاد".

وشاطرهم الرأي فراج الدوسري وقال: "نتطلع للدعم وسد النقص بالكوادر الطبية والفنية وفتح العيادات المغلقة مثل عيادة المخ والأعصاب وغيرها وإبقاء من هم على عقد التشغيل ومن هم على ملاك المستشفى للعمل في عيادات والأقسام والاستفادة منهم في سد العجز بالمستشفى والمراكز الصحية".

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441
04:28 PM

ضمن فريق العمل بالمستشفى ويعمل خارجه.. أخصائي يثير تساؤلات بالأفلاج والإدارة تصمت!

فيما تبارى مواطنون للحديث عن النقص الحاد في عيادات عدة وبينها العلاج الطبيعي

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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تساءل العديد من أهالي الأفلاج عن عدم مباشرة أخصائي علاج طبيعي لمقر عمله بمستشفى الأفلاج ومباشرته العمل في أحد مستشفيات محافظات شمال الرياض رغم أنه على عقد التشغيل الذاتي الخاص بمستشفى الأفلاج الذي يعاني نقصًا حادًا في العديد من عياداته ومنها قسم العلاج الطبيعي والذي لا يوجد به سوى أخصائي واحد لا يستطيع تغطية القسم وتدفق المراجعين.

وقال المواطن فيصل الدوسري: "في الوقت الذي ننتظر فيه دعم صحة الرياض بالكوادر الطبية والفنية لمستشفى الأفلاج وفتح العيادات المغلقة نتفاجأ بأخصائي على عقد التشغيل الذاتي بالمستشفى ويعمل بمستشفيات أخرى، وعليه نتطلع من صحة الرياض معالجة النقص بتوفير الكوادر البشرية للمستشفى الوحيد بالمحافظة ويقدم الخدمة الصحية لأكثر من 80 ألف نسمة".

كما علق المواطن محمد الهواملة قائلاً: "ننتظر من صحة الرياض دعم مستشفى الأفلاج وإعادة من هم على عقود التشغيل الذاتي بالمستشفى للعمل بأقسامه التي تعاني النقص الحاد".

وشاطرهم الرأي فراج الدوسري وقال: "نتطلع للدعم وسد النقص بالكوادر الطبية والفنية وفتح العيادات المغلقة مثل عيادة المخ والأعصاب وغيرها وإبقاء من هم على عقد التشغيل ومن هم على ملاك المستشفى للعمل في عيادات والأقسام والاستفادة منهم في سد العجز بالمستشفى والمراكز الصحية".

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