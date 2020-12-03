"آل فهاد" يحصل على الدكتوراه من الجامعة الإسلامية‎

حصل مرسل بن مسفر آل فهاد، الذي يعمل محاضرًا في جامعة نجران، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
"سبق" تبارك للدكتور "مرسل"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
حصل مرسل بن مسفر آل فهاد، الذي يعمل محاضرًا في جامعة نجران، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
"سبق" تبارك للدكتور "مرسل"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
حصل مرسل بن مسفر آل فهاد، الذي يعمل محاضرًا في جامعة نجران، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
"سبق" تبارك للدكتور "مرسل"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.
حصل مرسل بن مسفر آل فهاد، الذي يعمل محاضرًا في جامعة نجران، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
"سبق" تبارك للدكتور "مرسل"، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.