النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الملكية الفكرية" تغرّم صحيفة بسبب الاعتداء على صور للغير

لاستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق

غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إحدى الصحف؛ نتيجة الاعتداء على صور مملوكة للغير ونشرها والتعديل عليها دون الحصول على موافقة من صاحب الحق، وفرضت لمصلحته تعويضاً عمّا لحق به.

وأعلنت الهيئة أنه ثبت تعدي صحيفة معروفة قامت بالاعتداء باستخدام ونشر وتعديل صور مملوكة للغير، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق، وتمّ تغريم الجهة مبلغ 60 ألف ريال، مع حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى"، والتشهير بحق المدعى عليها على نفقتها.

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية أو صور تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الملكية الفكرية" تغرّم صحيفة بسبب الاعتداء على صور للغير
سبق

غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إحدى الصحف؛ نتيجة الاعتداء على صور مملوكة للغير ونشرها والتعديل عليها دون الحصول على موافقة من صاحب الحق، وفرضت لمصلحته تعويضاً عمّا لحق به.

وأعلنت الهيئة أنه ثبت تعدي صحيفة معروفة قامت بالاعتداء باستخدام ونشر وتعديل صور مملوكة للغير، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق، وتمّ تغريم الجهة مبلغ 60 ألف ريال، مع حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى"، والتشهير بحق المدعى عليها على نفقتها.

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية أو صور تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات.

23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
04:30 PM

"الملكية الفكرية" تغرّم صحيفة بسبب الاعتداء على صور للغير

لاستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق

A A A
ذياب الشمري - الرياض
3
842

غرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إحدى الصحف؛ نتيجة الاعتداء على صور مملوكة للغير ونشرها والتعديل عليها دون الحصول على موافقة من صاحب الحق، وفرضت لمصلحته تعويضاً عمّا لحق به.

وأعلنت الهيئة أنه ثبت تعدي صحيفة معروفة قامت بالاعتداء باستخدام ونشر وتعديل صور مملوكة للغير، واستعمالها دون الحصول على إذن كتابي من مالك الحقوق، وتمّ تغريم الجهة مبلغ 60 ألف ريال، مع حذف وإزالة المصنّف "محل الدعوى"، والتشهير بحق المدعى عليها على نفقتها.

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية أو صور تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,310
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,170
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,591

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة