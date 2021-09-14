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لقاء توظيفي لخريجي ومتدربي "كلية الاتصالات والإلكترونيات" بجدة

لسد احتياجات سوق العمل في التخصصات التي تدربها الكلية

أقامت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، اليوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 1443هـ، عددًا من الفعاليات والمناسبات لمتدربيها؛ حيث نفّذت لقاء توظيف بالتعاون مع مديري الموارد البشرية لبعض الشركات الوطنية؛ لبحث سبل التعاون في توظيف مخرجات الكلية.

وقال عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي: "اللقاء يأتي امتدادًا للقاءات السابقة التي تنظمها الكلية من خلال إدارة التنسيق الوظيفي؛ حيث يتم بحث وتنسيق واستقطاب الوظائف للخريجين في القطاع الخاص والعام".

وأضاف العامودي: "الكلية ستتولى -خلال الأيام المقبلة- عقد لقاء توظيف مع العديد من الشركات لتوظيف متدربيها من الخريجين لسد احتياجات سوق العمل في التخصصات التي تدربها الكلية (الحاسب وقسم الاتصالات والإلكترونيات)".

وأردف "العامودي" أن "الكلية تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى توفير فرص العمل للمتدربين بحسب توجهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني".

من جهة أخرى، نفّذت إدارة التنسيق الوظيفي لقاء ريادة الأعمال مع المتدربين المتوقع تخرجهم للاستفادة من الخدمات المقدمة من معهد ريادة الأعمال الوطني.. وعلى صعيد الخريجين نفّذت الكلية لقاء تهيئة الخريجين لسوق العمل.

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لقاء توظيفي لخريجي ومتدربي "كلية الاتصالات والإلكترونيات" بجدة
سبق

أقامت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، اليوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 1443هـ، عددًا من الفعاليات والمناسبات لمتدربيها؛ حيث نفّذت لقاء توظيف بالتعاون مع مديري الموارد البشرية لبعض الشركات الوطنية؛ لبحث سبل التعاون في توظيف مخرجات الكلية.

وقال عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي: "اللقاء يأتي امتدادًا للقاءات السابقة التي تنظمها الكلية من خلال إدارة التنسيق الوظيفي؛ حيث يتم بحث وتنسيق واستقطاب الوظائف للخريجين في القطاع الخاص والعام".

وأضاف العامودي: "الكلية ستتولى -خلال الأيام المقبلة- عقد لقاء توظيف مع العديد من الشركات لتوظيف متدربيها من الخريجين لسد احتياجات سوق العمل في التخصصات التي تدربها الكلية (الحاسب وقسم الاتصالات والإلكترونيات)".

وأردف "العامودي" أن "الكلية تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى توفير فرص العمل للمتدربين بحسب توجهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني".

من جهة أخرى، نفّذت إدارة التنسيق الوظيفي لقاء ريادة الأعمال مع المتدربين المتوقع تخرجهم للاستفادة من الخدمات المقدمة من معهد ريادة الأعمال الوطني.. وعلى صعيد الخريجين نفّذت الكلية لقاء تهيئة الخريجين لسوق العمل.

14 سبتمبر 2021 - 7 صفر 1443
12:08 PM

لقاء توظيفي لخريجي ومتدربي "كلية الاتصالات والإلكترونيات" بجدة

لسد احتياجات سوق العمل في التخصصات التي تدربها الكلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أقامت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، اليوم الثلاثاء الموافق 7/ 2/ 1443هـ، عددًا من الفعاليات والمناسبات لمتدربيها؛ حيث نفّذت لقاء توظيف بالتعاون مع مديري الموارد البشرية لبعض الشركات الوطنية؛ لبحث سبل التعاون في توظيف مخرجات الكلية.

وقال عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي: "اللقاء يأتي امتدادًا للقاءات السابقة التي تنظمها الكلية من خلال إدارة التنسيق الوظيفي؛ حيث يتم بحث وتنسيق واستقطاب الوظائف للخريجين في القطاع الخاص والعام".

وأضاف العامودي: "الكلية ستتولى -خلال الأيام المقبلة- عقد لقاء توظيف مع العديد من الشركات لتوظيف متدربيها من الخريجين لسد احتياجات سوق العمل في التخصصات التي تدربها الكلية (الحاسب وقسم الاتصالات والإلكترونيات)".

وأردف "العامودي" أن "الكلية تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى توفير فرص العمل للمتدربين بحسب توجهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني".

من جهة أخرى، نفّذت إدارة التنسيق الوظيفي لقاء ريادة الأعمال مع المتدربين المتوقع تخرجهم للاستفادة من الخدمات المقدمة من معهد ريادة الأعمال الوطني.. وعلى صعيد الخريجين نفّذت الكلية لقاء تهيئة الخريجين لسوق العمل.

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