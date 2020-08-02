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تنبيه "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، وميسان، والعرضيات، والعاصمة المقدسة، والكامل، والمويه، وتربه، وخليص، ورنية والمشاعر المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الواحدة صباح الغد ً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، وميسان، والعرضيات، والعاصمة المقدسة، والكامل، والمويه، وتربه، وخليص، ورنية والمشاعر المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الواحدة صباح الغد ً.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
02:48 PM

تنبيه "الأرصاد": أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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3,049

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات: أضم، والجموم، والخرمة، والطائف، وميسان، والعرضيات، والعاصمة المقدسة، والكامل، والمويه، وتربه، وخليص، ورنية والمشاعر المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الواحدة صباح الغد ً.

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